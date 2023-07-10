"Атака РФ захопить набагато більше": Маск зробив скандальну заяву про війну

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що у разі нібито "провалу контрнаступу ЗСУ", наступ російських окупантів, мовляв, "буде продуктивним".

https://glavred.net/world/ataka-rf-zahvatit-gorazdo-bolshe-mask-sdelal-skandalnoe-zayavlenie-o-voyne-10484575.html Посилання скопійоване

йРосія виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівні - Маск / Колаж: Главред, фото: Instagram І. Маска, Міноборони РФ

Засновник корпорації SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що країна-окупант Росія, мовляв, "виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівні". На його думку, якщо контрнаступ ЗСУ нібито "провалиться", то "контратака РФ захопить набагато більше території".

"Цвіт української та російської молоді довгий час гинув в окопах майже без територіальних здобутків. Яка б сторона не пішла в наступ на міцно укріплені позиції, втратить набагато більше солдатів", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

За словами Маска, чисельність окупаційної армії Росії перевищує ЗСУ у співвідношенні 4:1. З цього він зробив висновок, згідно з яким, мовляв, "Росія виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівні".

відео дня

Також він додав, що якщо контрнаступ ЗСУ нібито "провалиться", російські загарбники вже у своїй контратаці, мовляв, "захоплять набагато більше території".

"Якщо український наступ провалиться з великими втратами, російська контратака захопить набагато більше території. Тому великого наступу не було", - підкреслив Ілон Маск.

Раньше у Мережі сталася перепалка між Ілоном Маском і письменником Стівеном Кінгом. Письменник запропонував Маску відправити 8 доларів до Фонду Притули, а Маск у відповідь сказав, що він пожертвував на допомогу Україні 100 мільйонів доларів і запитав у Кінга, а скільки віддав він.

До цього Маск, який відтепер є власником Twitter, заявив, що компанія відмовляється видаляти повідомлення заступника голови Радбезу країни-агресора РФ Медведєва про "зникнення України". За його словами, "всі новини певною мірою є пропагандою".

Інші новини: