Мамі Навального погрожують слідчі і забороняють його ховати

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального його мамі вдалося побачити тіло сина лише 21 лютого. Для цього її відвезли в морг таємно. Про це особисто заявила Людмила Навальна.
Жінка цілу добу провела в будівлі слідчого комітету Салехарда зі слідчими і криміналістами. Тоді їй і показали тіло Олексія Навального.
"Слідчі стверджують, що відомі причини смерті і готові всі медичні та юридичні документи", - говорить Навальна.
Жінка акцентує на тому, що їй були зобов'язані віддати тіло сина відразу, проте вона досі не змогла отримати його, щоб поховати. При цьому російські правоохоронці шантажують жінку і вимагають, щоб вона поховала сина таємно. Вони ставлять умови, де, коли і як саме має це статися.
"Вони хочуть, щоб це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околицю кладовища до свіжої могили і сказати: ось тут лежить ваш син", - додала вона.
Російські правоохоронці погрожують, говорячи про те, що якщо жінка не погодиться на такі умови з похоронами, то "з тілом її сина щось трапиться".
Смерть Навального
Нагадаємо, що 17 лютого команда російського опозиціонера підтвердила смерть Навального. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні. Співробітник колонії заявив, що тіло знаходиться в Салехарді. Його забрали слідчі.
Російський соціолог Ігор Ейдман розкрив, що сталося з Навальним. Путіну було мало отруїти Навального, посадити його в ШІЗО і відправити за Полярне коло, потрібно було ще й знищити, вважає соціолог Ейдман.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що тіло Навального було вкрите синцями. Опозиціонера могли отруїти речовиною, яка викликає судоми, конвульсії та провокує кому.
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