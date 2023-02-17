Макрон здивував усіх заявою про переговори з Росією

За словами французького президента, повна поразка Росії у розв'язаній нею війні проти України - єдина запорука довгострокового і міцного миру в Європі.

Макрон, Росія / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Росією і Україною можливі тільки тоді, коли держава-агресор зазнає поразки.

Під час свого виступу в ході Мюнхенської конференції з безпеки Макрон заявив, що поки Москва вибирає війну, знищує ракетами цивільну інфраструктуру сусідньої держави і скоює військові злочини в Україні. Втім, всі дії РФ, включаючи ядерні загрози, що доносяться з Кремля, зміцнили українську державність і змусили Європу задуматися про посилення своєї оборонної могутності.

За словами французького президента, повна поразка Росії у розв'язаній нею війні проти України - єдина запорука довгострокового і міцного миру в Європі.

відео дня

"Час для діалогу ще не настав, тому що Росія вибрала війну. Росія вирішила бити по цивільній інфраструктурі і здійснювати військові злочини, вона повинна програти... Єдність і рішучість важливі, щоб надати Україні кошти, які дозволять повернутися за стіл переговорів у сильній позиції і працювати над довгостроковим миром на умовах, обраних українцями", – заявив Макрон, пише The Guardian.

На його думку, поразка Росії у війні зумовлена. Адже розв'язавши війну, Кремль лише зміцнив державність України, змусив нейтральні раніше Фінляндію і Швецію подати заявки на вступ до НАТО, а країни Європи – задуматися про посилення своєї оборонної могутності.

Як пише DW, Макрон закликав союзників посилити підтримку контрнаступу України проти РФ. Він переконаний, що західні країни готові до затяжної війни з Росією.

Вкрай важливо зараз, щоб країни Євросоюзу інвестували більше в оборону і зміцнення секторів оборонної промисловості.

Переговори України та Росії

У січні 2023 року російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Читайте також: