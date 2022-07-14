Макрон зробив важливу заяву щодо України і попередив РФ

Макрон / president.gov.ua

Франція хоче домогтися припинення війни в Україні і не хоче, щоб вона поширилася за її межі і перетворився на нову світову війну.

Як пише France24, навіть у разі тривалого конфлікту в Україні Макрон заявив, що Франція продовжуватиме допомагати Києву захищатися від Москви, і попередив РФ, що будуть дотримуватися санкцій.

"Ми хочемо зупинити цю війну, не вступаючи у війну самі", - сказав він.

При цьому французький лідер закликав готуватися до того, що широкомасштабна війна в Україні триватиме.

При цьому Макрон попередив, що літо і початок осені, "безсумнівно, будуть дуже важкими".

"Я кажу, що ця війна триватиме, але Франція завжди зможе допомогти Україні", - сказав глава Франції.

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Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати зброю Україні стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це - і робити це інтенсивно - до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – сказав Олаф Шольц 29 червня на другий день саміту НАТО в Мадриді.

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