Макрон, Шольц та Драгі не змушували Зеленського йти на переговори з Путіним - Никифоров

Зеленського не змушували продовжувати переговори з Путіним / president.gov.ua

Лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії під час свого візиту до Києва не схиляли президента України Володимира Зеленського до продовження перемовин з Росією. Про це заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє 24 канал.

Інформація про такі схиляння є неправдивою.

"Вони (іноземні політики - ред) ні до чого нас не схиляли. Навіть навпаки - казали про те, що Україна може вести переговори тоді, коли сама вважатиме за потрібне. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна у цих переговорах перебувала у найбільш вигідній для себе позиції" - додав Никифоров.

Він заявив, що Україна сама вирішуватиме, коли проводити переговори з країною-агресором.

За даними Никифорова політики заявили про готовність продовжувати надання Україні економічної, політичної, військової та оборонної підтримки.

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Як повідомляло раніше видання Die Welt, Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Маріо Драгі приїхали в Україну нібито для того, щоб вмовити Зеленського повернутися до переговорів з Путіним. З таким проханням вони звернулися, аби уникнути майбутніх труднощів у їх країнах.

Візит Макрона, Шольца і Драгі в Україну - про що заявили політики

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв не примушувати Україну до мирних переговорів з Росією.

Також Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Росією в односторонньому порядку, неможливий. При цьому Шольц назвав очікування Кремля, що РФ вдасться захопити частину українських територій та потім дочекатися змін з плином часу, "ілюзією Путіна".

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