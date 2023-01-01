Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

Франція та Україна разом будуватимуть справедливий та міцний мир, заявив Еммануель Макрон.

Еммануель Макрон у новорічному зверненні заявив про підтримку України / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у новорічному зверненні, що країна продовжить допомагати Україні "безвідмовно" та "до самої перемоги".

Новорічне привітання французького лідера процитувало видання Le Dauphine.

"Ми (Франція та Україна, – ред.) будемо разом будувати справедливий та міцний мир. Розраховуйте на Францію та розраховуйте на Європу", - сказав Макрон.

Як повідомляв Главред, раніше Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію країни-окупанта Росії. Вона зазнала російської агресії та потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані, мовляв, і самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Деякі країни Європи обурилися через заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що нібито потрібно домовитися про "гарантії безпеки для Росії після завершення війни проти України". Країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія), а також Польща й Словаччина влаштували демарш Макрону.

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