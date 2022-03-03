Макрон переговорив з Путіним і Володимиром Зеленським

Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ / УНІАН

У четвер, 3 березня президент Франції Еммануель Макрон провів третю розмову з президентом РФ Путіним з моменту початку війни 24 лютого.

Інформація підтвердила Європейська правда з посиланням на Єлисейський палац.

Телефонний дзвінок тривав півтори години, після чого лідер Франції зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Макрон раніше заявляв, що має намір зберігати контакт з Кремлем і Україною, в надії, що це зуміє зупинити війну або хоча б налагодити країни на мирні переговори.

Однак Путін, як і раніше, заперечує обстріли та бомбардування Києва. У розмові з Макроном він заявив, що все це - "елементи антиросійської дезінформаційної кампанії".

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Крім того, лідер РФ пригрозив, що затягування переговорів з боку Києва призведе до того, що "в російській переговорній позиції з'являться додаткові вимоги до Києва". А також зазначив, що завдання "військової операції" будуть виконані в будь-якому випадку.

Раніше президент Франції висловлював думку про те, що війна Росії з Україною-це просто "продукт духу помсти Путіна".

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