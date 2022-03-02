Макрон: війна Росії проти України - це помста Путіна

Макрон висловився про Путіна / Фото Reuters

Розв'язана Володимиром Путіним війна проти України - це помста за історичні уподобання Європи. Російський лідер напав на українську територію, де немає ні баз, ні військ НАТО, йдеться у виступі президента Франції Еммануеля Макрона.

Французький лідер підкреслив, що Путін поодинці і усвідомлено вибрав війну проти України, де немає ні військ, ні баз НАТО. Він підкреслив, що Росія - це агресор.

"Ця війна (Росії проти України - ред.) продукт духу помсти (Путіна - ред.), породженого ревізіоністським прочитанням історії Європи", - резюмував Макрон.

Що відбувається в Україні 2 березня 2022

Нагадавши, окупант несе колосальні втрати на Сумщині: ЗСУ відзвітували про знищення ворога. У виявленні ворога ЗСУ допомагають звичайні люди.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що окупанти РФ сповільнили наступ в Україні.

"Були нанесені нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати і нікуди не рухаються ",– розповів він.