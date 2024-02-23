У РФ перевага, ворог кидає в бій резерви: ЗСУ на сході терміново потрібні боєприпаси

Ворог постійно поповнюється за рахунок зеків, що йдуть в підрозділи "шторм-z", "шторм-v", підкреслив Ілля Євлаш.

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ЗСУ стримують атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На Лимано-Куп'янському напрямку тривають важкі бої з переважаючими силами противника, розповів начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця " капітан Ілля Євлаш.

Українським воїнам дуже потрібно зараз збільшення поставок боєприпасів для знищення ворога, підкреслив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Український військовий зазначив, що число ворожих військ на Лимансько-Куп'янському напрямку залишається постійним - це приблизно 120 тисяч окупантів.

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"Вони намагаються підтягувати свої резерви в залежності від того, як вони бачать доцільність або перспективу того чи іншого напрямку", - зазначив представник ОСУВ "Хортиця".

Деталі боїв на Лимансько-Куп'янському напрямку

Зокрема, за його словами, один з таких напрямків на Лиман-Куп'янському – це район населеного пункту Терни.

Ілля Євлаш розповів, що ворог витрачає приблизно до 2-3 днів до відновлення свого батальйону.

"Тобто одразу поповнюється підрозділ після того, як вони зазнали важких втрат. І одразу вони повертаються до бою", — зазначив він.

Що стосується ворожої техніки, то вона у них, за словами спікера "Хортиці", відчутно зменшилася.

"Коли, наприклад, штурмова група заходить на позиції — 60% техніки втрачається. Скажімо, якщо це 5 БМП, 3 з них однозначно вже не повернуться до пункту виходу", – розповів він.

Євлаш розповів також, що ворог постійно поповнюється за рахунок зеків, що йдуть в підрозділи "шторм-z", "шторм-v".

"шторм-z, шторм-v — це підрозділи, які постійно беруть участь у штурмах. На всіх напрямках: і на Бахмутському, і на Лимано-Куп’янському", — зазначив спікер.

"Ця кількість ворога досить довго залишається, ще з минулого року вони утримують цю кількість військ у цій оперативній смузі… І нам треба більше снарядів, більше набоїв, більше боєприпасів, аби нищити переважаючого противника в чисельності, в особовому складі, в техніці. Щоб ми могли відбити їхні штурми та продовжити наші наступальні операції", – резюмував він.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила штурми під Куп'янськом. Російські окупанти знизили темпи наступальних дій в Куп'янському районі і, схоже, будуть перебудовуватися, сказав глава рову Андрій Канашевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує техніку під Куп'янськ. Олександр Коваленко вважає, що утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року.

Як повідомлялося раніше, аналітики ISW повідомили, що росіяни захопили село на Харківщині і мають успіх в районі Куп'янська. Представник українських сил на Лиманському напрямку повідомив про те, що окупанти ведуть наступ піхотою з підтримкою бронетехніки.

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