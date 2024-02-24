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Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів

Анна Ярославська
24 лютого 2024, 09:02
Сили оборони України дуже ефективно використовують артилерію для ведення контрбатарейного вогню.

Великобританія, ЗСУ, боєприпаси
Британія оголосила про пакет боєприпасів для України / Колаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay.com, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Британський уряд вирішив витратити упродовж наступного року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва снарядів.

Новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "критично важливі для ведення війни". Про це повідомляється на сайті британського уряду.

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У Лондоні зазначили, що Сили оборони України дуже ефективно використовують артилерію для ведення контрбатарейного вогню - використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією.

"Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам і не даючи їм зробити значні прориви", - йдеться у релізі.

В уряді Британії також нагадали, що в оновленому звіті до парламенту в четвер міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку ЗСУ додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone. В результаті загальна кількість наданих Україні зразків перевищила 1300 одиниць.

На додаток до пакету фінансування артилерії та ракет, була підписана нова багатомільйонна серія контрактів між відділом закупівель Міноборони Британії, оборонним обладнанням і підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і броні.

Зазначається, що це дозволить ЗСУ відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку, а контракти передбачатимуть поєднання фінансування Великої Британії та коштів Міжнародного фонду для України.

Крім того, минулого тижня глава Міноборони Британії Грант Шаппс оголосив, що Сполучене Королівство і далі очолюватиме міжнародну коаліцію з питань нарощування можливостей для постачання передових безпілотних літальних апаратів в Україну, поряд з міжнародною коаліцією з морських можливостей, оголошеною в грудні.

Дефіцит боєприпасів у ЗСУ

На початку лютого видання Forbes писало про те, що українська артилерія зараз відчуває сильний снарядний голод на війні. Ситуація зі снарядами останнім часом кардинально змінилася: якщо влітку 2023 року можна було говорити про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз у окупантів майже п'ятикратна перевага. Українські батареї зараз щодня випускають близько 2 тисяч снарядів, в той час як російські використовують за день близько 10 тисяч.

Журналіст Фредерік Плейтген, який відвідав позиції Сил оборони України поблизу Бахмута, повідомив, що українські військові випробовують гостру нестачу боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

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