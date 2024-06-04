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Макрон обмірковує ризикований план, Путін може використати його "блеф" для приниження - WP

Анна Ярославська
4 червня 2024, 08:09
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Президент Франції не підготував громадську думку до можливої загибелі французьких солдатів, а більшість союзників по НАТО проти розгортання військ в Україні.
Макрон, Путин
Путін може використати блеф Макрона, щоб його принизити / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Президент Франції Еммануель Макрон першим у НАТО назвав вельми ймовірною відправку на допомогу Україні своїх військ. Якщо французький лідер блефує, то російський диктатор Володимир Путін може використати це для його приниження. Таку думку у своїй колонці озвучив оглядач The Washington Post Лі Гокстедер.

За його словами, червоні лінії, які обмежують західну військову підтримку України, зараз більше схожі на "вицвілі рожеві точки". Зокрема, Сполучені Штати Америки вже скасували заборону на удари по Росії їхньою зброєю.

"Оскільки колишні жорсткі обмеження на ескалацію були відкинуті в інтересах забезпечення виживання України, найбільш непорушною від самого початку була заборона на розгортання західних військ. Зараз ця фундаментальна заборона виглядає більш хиткою, ніж будь-коли, оскільки Франція розглядає можливість направлення військових інструкторів", - додав він.

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Гокстедер вважає, що наслідки такого рішення можуть бути серйознішими і менш передбачуваними, ніж у всі попередні рази, коли Захід погоджувався на допомогу, яку раніше відкидав. За його словами, відправлення військ в Україну призведе до "квантового ескалаційного стрибка", оскільки європейські війська можуть зазнати втрат, а політична цінність ідеї про те, що це війна, в якій лише українці йдуть на величезні жертви для захисту Європи під РФ, постраждає.

"За останні два роки кілька західних союзників здійснили невеликі тренувальні місії в Україні. Те, що зараз обмірковує президент Франції Еммануель Макрон, видається більш амбітним, більш публічним і більш ризикованим - навіть якщо інструктори, яких він може відправити, будуть далеко від лінії фронту", - пише Гокстедер.

За його словами, Макрон вважає, що Заходу слід тримати Кремль у невизначеності, щоб перекласти тягар прорахунку ризиків ескалації на Путіна.

При цьому, на думку Гокстедера, президент Франції майже не підготував громадську думку до можливої загибелі французьких солдатів в Україні, а більшість основних союзників Франції по НАТО виступають категорично проти розгортання військ і "навряд чи скористаються французькими втратами для пошуку більш прямої конфронтації з Росією".

"Насправді, Путін може розглядати удар по французьких військах, якщо російські війська зможуть їх знайти, не лише як спосіб викрити розбіжності Заходу, а й як шанс принизити Макрона, який наразі є одним із найзапекліших антиросійських західних лідерів", - зазначає оглядач WP.

Гокстедер зазначає, що Франція має потужні збройні сили і є одним із провідних світових виробників зброї. Але залишається незрозумілим, що саме Франція може запропонувати випробуваним у боях київським військовим після більш ніж двох років стримування натиску Путіна.

Франція надає Україні військову допомогу, однак за загальним обсягом поступається Нідерландам, Данії та Польщі, не кажучи вже про Сполучені Штати Америки, Німеччину та Велику Британію.

Гокстедер вважає, що Макрон ризикує підкреслити свою ізольованість, отримавши мало користі, якщо оголосить про відправлення військових інструкторів в Україну у 80-ту річницю Дня висадки в Нормандії.

Хто такий Лі Гокстедер

Лі Гокстедер - оглядач американського видання The Washington Post.

До цього був членом редакційної ради газети упродовж 19 років, а до цього - репортером WP протягом 20 років. Він працював у понад 40 країнах, зокрема як іноземний кореспондент у Єрусалимі, Римі, Москві та Центральній Америці. Також працював національним кореспондентом у Техасі та репортером у місцевій редакції The Post.

Гокстейдер народився в Нью-Йорку, закінчив Університет Брауна і після його закінчення став стипендіатом Генрі Люса в Південно-Східній Азії. Він навчався за річною стипендією в Гарвардському і Стенфордському університетах. У 2014 році його було нагороджено премією Юджина Мейєра газети Washington Post за життєві досягнення. У 2021 році став фіналістом Пулітцерівської премії за редакційні статті.

Мови спілкування крім англійської: французька, іспанська, російська.

Відправлення французьких військових в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон назвав імовірною відправку в Україну своїх військ, у разі якщо Росія піде на Київ або Одесу. Потім він уточнив, що йдеться про відправку в Україну інструкторів. Його підтримали, зокрема, країни Балтії.

Інструктори повинні будуть навчати українських військових безпосередньо поблизу від лінії фронту, що має скоротити терміни підготовки новобранців.

Газета Le Monde пише про те, що французький президент Еммануель Макрон сподівається встигнути створити коаліцію з відправлення в Україну західних інструкторів до приїзду в Париж Володимира Зеленського.

Відомо, що Зеленський відвідає Париж 6-7 червня і візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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