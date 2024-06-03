'Живим з війни не вийде': аналітик розповіла, який кінець чекає на Путіна і РФ

В результаті війни Росія розпадається на купу територій, які почнуть воювати одна з одною, на деяких регіонах пануватиме голод, сказала Наталія Глоба.

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Путін приречений на смерть, а Росія - на розпад / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Путін не переживе цю війну: його вб'ють, або він помре природною смертю. Після смерті російського лідера РФ, ймовірно, розпадеться на численні території, які почнуть воювати одна з одною. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла системний аналітик Наталія Глоба.

"Все завершиться тим, що Путін помре – живим з війни він не вийде. Його або вб'ють, або він помре своєю смертю, після чого, логічно, Росія, розпадається на купу територій", - припустила аналітик.

За її словами, у Росії є регіони з багаті на нафту, які могли б процвітати, а також так звані дотаційні регіони, де немає якісної землі та сприятливого клімату. Останні, на думку Глоби, зіткнуться з голодом. Більшість регіонів РФ потрапляє саме в цю категорію.

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"Тим більше, що всередині Росії зрощують культ смерті, ненависті, тож відсутність емпатії людини до людини зіграє з ними дуже злий жарт. Вони його ще не відчувають, і продовжують кричати, що вони "великие и сильные", - додала вона.

Хто така Наталія Глоба Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України. Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності. Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

Заяви РФ про мирні переговори - подробиці

Як повідомляв Главред, Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він буде продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.

Водночас Путін "наїхав" на Зеленського. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації" та заявив, що Зеленський нелегітимний президент. Згодом Зеленський прокоментував заяву російського диктатора про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.

Путін не має наміру припиняти війну проти України й навпаки спостерігається активізація дій російських окупантів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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