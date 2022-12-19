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"Люди оцінять": Путін і Лукашенко відмітили "результативність" своїх перемовин

19 грудня 2022, 21:29
Путін заявив, що домовився зі своїм поплічником про нові спільні "військові навчання" і про створення "нової військової техніки".
'Люди оцінять': Путін і Лукашенко відмітили 'результативність' своїх перемовин
Путін і Лукашенко підбили підсумки своєї зустрічі / kremlin.ru

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін заявили, що перемовини у Мінську були "результативними". Мовляв, люди оцінять ухвалені рішення обох диктаторів. Про це повідомляє білоруське агентство "Белта".

"Щойно по ходу ми підбили підсумок нашої роботи в широкому складі і виявили, що ми трошки відійшли від урядових питань. Але повернули наш борг і обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань… Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Спасибі велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію, - цинічно заявив Лукашенко.

У свою чергу Путін заявив, що Білорусь є "не лише добрим сусідом" Росії, але й "союзником у найпрямішому значенні цього слова". Також Путін заявив, що домовився зі своїм поплічником про нові спільні "військові навчання" і про створення "нової військової техніки".

Також Лукашенко заговорив про наслідки санкцій та необхідність співпраці з державою-агресором, що "забезпечити благами своїх громадян".

"Росія і Білорусь разом будують Союзну державу, разом ми протистоїмо санкційному тиску з боку держав Заходу", - заявив Путін.

Зустріч Лукашенка і Путіна в Мінську

Російський директор Володимир Путін 19 грудня, вперше за три роки, сам приїхав поговорити зі своїм колегою-диктатором Олександром Лукашенком до Мінська. Лукашенко зустрічав Путіна разом з сином. Путін, коли сходив з трапа літака, не помітив останню сходинку, і смішно її перестрибнув.

Путін прилетів до Мінська у супроводі винищувачів країни-агресора. Для конспірації росіяни підняли в повітря ще три урядових борти. Крім Путіна до столиці республіки Білорусь прибули ще й Шойгу з Лавровим.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв напередодні заявив, що Путін напевно поїхав до Мінська, щоб умовити Лукашенка до більш широкої участі військ Білорусі у війні проти України. Російському диктатору потрібно, щоб війська Білорусі брали участь у наземних операціях.

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, які теми обговорювали на зустрічі у Мінську президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

"Мені здається, що вони в Білорусі обговорюють не стільки "СВО" і те, чи буде Білорусь приєднуватися до сухопутної атаки на територію України, вони швидше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", - сказав він в ефірі телемарафону.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін війна Росії та України
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