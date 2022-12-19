Путін запропонував Лукашенку нову "посаду": в ОП розкрили деталі зустрічі диктаторів

Михайло Подоляк розповів, що Володимир Путін запропонував Олександру Лукашенку.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, які теми обговорювали на зустрічі у Мінську президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

"Мені здається, що вони в Білорусі обговорюють не стільки СВО і те, чи буде Білорусь приєднуватися до сухопутної атаки на територію України, вони швидше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", — сказав він в ефірі телемарафону.

Представник ОП вважає, що зустріч Путіна і Лукашенка була присвячена тому, що Росія бере під контроль Білорусь.

"Ось про це йдеться. Мені здається, що Лукашенко отримує заохочувальні пропозиції: або ти губернатор, або ти все ще залишаєшся президентом, але ми тебе вважаємо генерал-губернатором Білорусі", — додав Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що Путін прилетів до Мінська у супроводі винищувачів країни-агресора. Для конспірації росіяни підняли в повітря ще три урядові борти. Крім Путіна до столиці Республіки Білорусь прибули ще й Шойгу з Лавровим.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв напередодні заявив, що Путін напевно поїхав до Мінська, щоб умовити Лукашенка до більш широкої участі військ Білорусі у війні проти України. Російському диктатору потрібно, щоб війська Білорусі брали участь у наземних операціях.

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