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"Людей не шкодують зовсім": Путіну привиділися неймовірні втрати у війні в Україні

27 жовтня 2022, 21:51

Президент РФ вигадав фантастичні втрати ЗСУ, майже завжди 1 до 7 або 1 до 8.

Путина
Путін / kremlin.ru

Президента Росії Володимира Путіна заявив, що за даними російської сторони, співвідношення людських втрат на війні в Україні нібито становить 1 до 7 або 1 до 8.

На дискусійному клубі Валдай він заявив, що втрати йду на користь окупаційних військ.

"Втрати там місцями, кажу про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7 або 1 до 8. Людей не шкодують зовсім. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити", - підкреслив він.

При цьому він не уточнив, чому при такій явній "перевазі" в Росії була оголошена мобілізація ще 300 тисяч військовослужбовців.

Втрати РФ на війні в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 69 тисяч російських військових.

Російська сторона перестала називати свої втрати ще навесні 2022 року. А незалежні ЗМІ підтвердили загибель не менше 7 800 росіян. Таким чином, згідно з логікою Путіна, українська сторона в цій війні вже нібито втратила не менше 55 000 військових.

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війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
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