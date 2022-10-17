ЗСУ кладуть окупантів "по роті в день": Арестович про катастрофічні втрати РФ

ЗСУ відбивають атаки РФ на Луганщині / 93-тя ОМБр Холодний Яр

В районі Кремінної на Луганщина російські окупанти здійснили дві безуспішні спроби контратак, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Ці контратаки - це безглузде засилання піхоти за підтримки танків і мінімальної артилерії прямо на наші кулемети", - підкреслив він в ефірі Фейгін Live.

Він розповів про те, що в Донецькій області в районі Бахмута з півночі місто атакує полк Ахмат, а зі сходу – найманці Вагнера і мобілізовані.

При цьому, за словами Арестовича, вони йдуть "по трупах загиблих", оскільки ВСУ там кладуть окупантів "по роті в день".

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

Читайте ще: