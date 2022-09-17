Лукашенку примарились підрозділи в Україні, які "прагнуть повалити владу в Білорусі"

Олександр Лукашенко зробив скандальну заяву про Україну / УНІАН, МОУ

Невизнаний президент Білорусі Олександр відзначився черговою маячнею - цього разу він заявив про те, що в Україні нібито "формуються силові підрозділи для повалення влади в Білорусі", пише видання Белта.

Він заявив, що білоруси в союзі з іншими радянськими народами "не тільки перемогли, але й,відкинувши колишні образи, в 1945-му звільнили Польщу від фашизму".

А тепер, за його словами, на цих територіях нібито "планують повалення білоруської влади".

"... особливо в Україні (знайшли зручне місце), сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади в Білорусі і повернення нас як мінімум до того 1939 року", - сказав він.

Раніше Лукашенко заявив, що він підтримує Росію у війні з Україною. За словами голови РБ, Мінськ, мовляв, вірить у "демілітаризацію" української держави й боїться нібито розміщення Північноатлантичним альянсом ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів Лукашенку, який повідомив про нібито конфлікт між Зеленським і військовими. Подоляк підкреслив, що Лукашенко бреше із метою дестабілізації ситуації в Україні.

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