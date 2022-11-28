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"Заморозити війну і навесні-влітку почати знову": експерти пояснили, навіщо Кремлю блекаут в Україні

28 листопада 2022, 12:04

Росіяни розраховують на те, що українці вийдуть на бунти і будуть тиснути на уряд і президента, щоб останні сідали з РФ за стіл переговорів.

Відключення, світла
Кремль хоче занурити українців взимку в холод і голод / Колаж фото УНІАН

Ракетні удари російських окупантів по інфраструктурних об'єктах в Україні та створення блекауту - це прояв і лютої ненависті, і прагнення примусити Україну до переговорів, тому що перемогти на полі бою російській армії не вдається.

Як пояснив ТСН військовий експерт Петро Черник, Кремль хоче занурити українців взимку в холод і голод.

"Росіяни розраховують на те, що українці вийдуть на бунти і будуть тиснути на уряд і президента, щоб останні сідали з Російською Федерацією за стіл переговорів. Все просто. Військовим шляхом подолати нас не можуть, тому застосовують класичний терор примусу населення до переговорів. Не армії", - сказав Черник.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко також вважає, що ракетними ударами і знищенням інфраструктури окупанти тероризують населення України і намагаються зробити так, щоб українці почали тиснути на владу.

"Щоб влада йшла на переговори з російськими окупантами на умовах Росії. Саме тому вони будуть продовжувати здійснювати такі дії, удари по критичній інфраструктурі, поки у них буде така можливість. Але це не вирішує тактичні та стратегічні завдання, це не можливість здобути перемоги в зоні бойових дій. Мета - тиснути", - сказав експерт.

На думку Коваленка, за рахунок переговорів їм потрібно заморозити конфлікт на 3-4 місяці або більше.

"Для того, щоб накопичити сили і почати нову хвилю масштабного вторгнення. Навесні, влітку. Зараз у них не вистачає сил і засобів, щоб тримати оборону, не кажучи вже про наступ. Така стратегія", - вважає експерт.

Небезпека нового ракетного удару РФ

27 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові ракетні удари по території України. За словами президента, і поки у РФ є ракети, вони не заспокояться. Але сили оборони до них готуються.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що найближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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