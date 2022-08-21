"Ліквідують токсичні фігури": у РФ почалася боротьба еліт за місце в постпутінській Росії - експерт

В РФ почалась боротьба за місце в постпутінській Росії / Колаж фото УНІАН, Главред

Російські еліти вже вступили у боротьбу за місце, яке вони займатимуть у Росії без диктатора Володимира Путіна. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній під час телемарафону.

Він переконаний, що замах на Дугіна пов'язаний саме з цією боротьбою.

"Башти Кремля в Росії починають вже шукати собі виправдання, хто у цьому винуватий. По-друге, я думаю, що вже йде боротьба за своє місце у постпутінській Росії. Тобто, що буде, коли з Путіним щось трапиться, з чим вони будуть виходити на деескалацію із Заходом. Упевнений, що такі перемовини вже йдуть. І тут якраз постать Дугіна, який є один з ідеологів і апологетів війни. Зрозуміло він повинен, як токсична людина, зникнути", - каже Загородній.

Експерт не виключив, що згодом може з'явитися інформація про чергову ліквідацію "найбільш токсичних фігур режиму".

"Там є Проханов ще, пані Симоньян, Соловйов. Всім іншим також слід напружитись. Тому що вони є обличчями режиму. Вони вже зараз не потрібні. Постпутінські еліти вже думають, як вони будуть відмотувати все, що накоїв Путін. Тому що їхнє життя, перш за все, пов’язано із Заходом. Подивіться, яка у них істерика стосовно можливої відмови видачі туристичних віз росіянам. Тобто це дуже болюча тема. Тому вся внутрішня боротьба буде з цим пов'язана", - сказав Загородній.

Експерт додав, що РФ може скористатися цим і звинуватити у всьому Україну і знайти черговий привід для ударів.

"Хоча тут вони більше "стріляють собі в ногу", тому що у росіян виникає все більше питань, як це українські спецслужби вже себе вільно у Москві поводять", - додав Загородній.

Підрив машини Олександра Дугіна

Нагадаємо, підрив автомобіля стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За його кермом опинилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін. Можливо, саме на нього готувався замах.

Відомо, що після вибуху джип відразу з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Нещодавно стало відомо, що він потрапив до лікарні після того, що сталося.

В Офісі президента України вже відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до цього.

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