УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Резніков анонсував "сюрпризи" для росіян: Україна очікує на отримання нових найменувань РСЗВ

17 жовтня 2022, 15:55

На озброєнні української армії вже є кілька десятків реактивних систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II).

Резников, NASAMS
Резніков анонсував отримання нових найменувань РСЗВ / Коллаж фото kongsberg.com, скрин

Уряд України очікує на отримання від міжнародних партнерів нових найменувань реактивних систем залпового вогню. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Як зазначив глава Міноборони, українське небо вже захищає перша з чотирьох систем ППО IRIS-T. Крім того, на озброєнні ЗСУ є кілька десятків реактивних систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II).

"Найближчим часом ми очікуємо поповнення в цій "родині" - і новими найменуваннями, і кількісне", - написав Резніков.

Також він повідомив, що Україна отримала сотні артилерійських систем калібру 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119) і сотні БТР та БМП (у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan).

Крім того, українські військові мають сотні броньованих автомобілів (у тому числі Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP), сотні мінометів, тисячі протитанкових ракетних комплексів (у тому числі JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE) і більше тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів (у тому числі Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).

За словами міністра, наша країна отримала також десятки радарів різних типів, десятки БПЛА, протирадарні ракети HARM, протикорабельні системи Harpoon і тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї.

Глава українського оборонного відомства заявив, що це величезна, неоціненна допомога.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS. Наші воїни закінчують опановування техніки", - наголосив Резніков.

Військова допомога Україні

На тлі масованих російських обстрілів українських міст генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону.

Раніше повідомлялося, Україна отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.

Крім того, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Гроші підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку для бійців ЗСУ.

Більше новин про військову допомогу Україні:

війна в Україні РСЗВ військова допомога
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:23

Україну атакує різке похолодання: синоптики назвали дату морозу

16:13

Україна може отримати в оренду сучасне військове озброєння - WeltВідео

16:04

На популярного російського актора склали протокол за критику війни

15:59

"Вікна задеренчали": у Криму прогриміли потужні вибухиВідео

15:55

Резніков анонсував "сюрпризи" для росіян: Україна очікує на отримання нових найменувань РСЗВ

Реклама
15:44

Вважає батьком українця: як зараз живе єдиний син Баскова

15:38

У Херсонській області ЗСУ ліквідували російського десантника-"ветерана": раніше воював у ЧечніВідео

15:31

У поліції показали, як у Києві збили іранський дрон зі стрілецької зброїВідео

15:19

Помолоділа Пугачова в компанії Макаревича зустріла світло в кінці тунелю на концерті ГребенщиковаВідео

15:12

ЗСУ ліквідували командира спецзагону "Русь": загону вже не існуєВідео

15:12

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

14:48

Favbet сплатив до держбюджету чергові 23,4 млн грн за ліцензію на проведення азартних ігор

14:46

Страви стануть неймовірно смачними: названо найкорисніше масло для смаження - рецептВідео

14:46

"Гарантований програш": Фесенко розповів, які країни готові воювати за Путіна

14:43

Молода дружина Сергія Тігіпка блиснула на вулиці принадами в міні-вишиванці

14:35

Чекали на дитину: внаслідок ранкової атаки росіян загинуло молоде подружжя киян

14:31

Будуть лупити на відстані 1000 км: на озброєнні України з'являться потужні боєприпасиВідео

14:14

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

14:00

Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою

14:00

Росія влаштує ядерний Армагеддон, якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим – ФесенкоВідео

Реклама
13:58

Виростуть лише великі головки: коли садити озиму цибулю і часник в 2022 роціВідео

13:45

"Відчайдушні та ганебні атаки": у США прокоментували ранкові удари росіян по Києву

13:42

"Це жах": український телеведучий показав свій будинок, після попадання дрона-каміказде

13:33

Окупанти вдарили ракетами по Сумщині: є загиблі та поранені, під завалами досі перебувають людиФотоВідео

13:06

Опинився в епіцентрі подій: топ-чиновник Єврокомісії прибув до Києва під час атаки дронамиВідео

12:37

"Через день буде повномасштабний наступ": окупант поскаржився на тиск ЗСУ під Херсоном

12:28

У Миколаєві дрони пошкодили цистерни з тисячами тонн олії: вона тече вулицями

12:23

Переговори з Кремлем можуть відновитися, якщо РФ зазнає безповоротної поразки в Україні - експерт

12:19

Колишня дружина Віталія Кличка показала витончену фігуру в тісних штанцях

12:13

"Вибухнув за 50 метрів від нас": правоохоронці героїчно збили "шахід" у КиєвіВідео

12:03

"Динамо" передало прикордонникам катерВідео

11:50

Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла до трьох осібВідео

11:18

До України йдуть дощі та мокрий сніг: де вдарить негода

11:08

Повторний напад на Україну з боку Білорусі буде: офіцер ЗСУ назвав умовуВідео

10:26

Під завалами чутно голоси людей: з'явилися кадри з місця попадання "шахіда" по будинку в КиєвіВідео

10:16

"Війна стане безпощадною": Фесенко розповів, чим загрожує Росії ядерний удар по УкраїніВідео

10:13

"Буде завалювати фронт трупами": Путін збрехав про завершення мобілізації в РФ - ЗМІВідео

09:54

Армія України завдала ударів по військам РФ на Запоріжчині: виведено з ладу 150 окупантів

09:49

Українські захисники "задвухсотили" російського сержанта з Липецька з підставним прізвищемВідео

09:31

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

Реклама
09:24

ЗСУ одним потужним ударом знищили російський ЗРК Тор за $60 млнВідео

09:12

Маріуполь, Енергодар і Крим: в ISW назвали стратегічні точки, які ЗСУ повинні звільнитиВідео

09:00

Ціни кусаються дедалі болючіше: що з цінами на харчі в Україні і які прогнози

08:32

Повторна атака Києва дронами: у столиці прогриміли два вибухи

08:26

Це лише перший акт третьої світової війниПогляд

08:18

Гороскоп на сьогодні 17 жовтня 2022: Ракам - сварки, Левам - проблеми, Стрільцям - великі зміниВідео

08:08

"Такі дії схожі на агонію": у Зеленського відреагували на удар по Києву

08:07

"Штати і Захід будуть відповідати асиметрично": експерт пояснив, чому РФ погрожує ядерною зброєю

07:57

Автоматна черга в спину дитині: на Херсонщині окупанти вбили хлопчика, який ніс гуманітаркуВідео

06:58

Київ атакований дронами-камікадзе: є прильоти, над містом - дим

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти