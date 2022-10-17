Резніков анонсував "сюрпризи" для росіян: Україна очікує на отримання нових найменувань РСЗВ

Резніков анонсував отримання нових найменувань РСЗВ / Коллаж фото kongsberg.com, скрин

Уряд України очікує на отримання від міжнародних партнерів нових найменувань реактивних систем залпового вогню. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Як зазначив глава Міноборони, українське небо вже захищає перша з чотирьох систем ППО IRIS-T. Крім того, на озброєнні ЗСУ є кілька десятків реактивних систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II).

"Найближчим часом ми очікуємо поповнення в цій "родині" - і новими найменуваннями, і кількісне", - написав Резніков.

Також він повідомив, що Україна отримала сотні артилерійських систем калібру 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119) і сотні БТР та БМП (у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan).

Крім того, українські військові мають сотні броньованих автомобілів (у тому числі Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP), сотні мінометів, тисячі протитанкових ракетних комплексів (у тому числі JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE) і більше тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів (у тому числі Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).

За словами міністра, наша країна отримала також десятки радарів різних типів, десятки БПЛА, протирадарні ракети HARM, протикорабельні системи Harpoon і тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї.

Глава українського оборонного відомства заявив, що це величезна, неоціненна допомога.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS. Наші воїни закінчують опановування техніки", - наголосив Резніков.

Військова допомога Україні

На тлі масованих російських обстрілів українських міст генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону.

Раніше повідомлялося, Україна отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.

Крім того, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Гроші підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку для бійців ЗСУ.

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