Ліквідація командира підводного човна Краснодар у РФ: в ГУР розкрили деталі

Сергій Ржицький здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя Перемоги.

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Сергія Ржицького ліквідували в Краснодарі / kubnews.ru, t.me/DIUkraine

Стали відомі деталі ліквідації у РФ командира підводного човна "Краснодар", капітана другого рангу Сергія Ржицького, який був причетний до ракетних обстрілів мирних міст України.

Як повідомили у Головному управління розвідки Міноборони України, Ржицького було застрелено в Краснодарі.

"У російському Краснодарі застрелений Сергій Ржицький - колишній командир підводного човна "Краснодар" Чорноморського флоту РФ", — йдеться в повідомленні.

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Подробиці ліквідації Ржицького

Відзначається, що 10 липня Ржицький здійснював пробіжку в Краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя Перемоги. Близько шостої години ранку у нього було зроблено сім пострілів з пістолета Макарова.

В результаті вогнепальних поранень колишній командир помер на місці. "Через рясний дощ в парку було безлюдно, тому немає свідків, які могли б повідомити деталі або дізнатися нападника", — додали в розвідці.

Що відомо про підводний човен РФ "Краснодар"

"Краснодар" - один з шести підводних човнів проекту "Варшав'янка", що входять до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатний нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодара".

Нагадаємо, в Краснодарі раніше застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи і командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Окупант вирушив о 8 ранку на пробіжку. "Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп" і вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицького, після чого зник з місця події. Потерпілий помер на місці від поранень", — йдеться в повідомленні.

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