Віддавав наказ запускати "Калібри" по Україні: в РФ застрелили відомого окупанта

Сьогодні, в Росії в місті Краснодар застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.
Як повідомляють росЗМІ, Станіславу Ржицькому 42 роки. Окупант вирушив о 8 ранку на пробіжку.
"Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп" і вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицького, після чого зник з місця події. Потерпілий помер на місці від поранень", - йдеться в повідомленні.
Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", нападника шукають.
Що відомо про Станіслава Ржицького
Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу і командиром підводного човна "Краснодар".
Як повідомляють українські ЗМІ писали, саме він запускав "Калібри" по мирних українських містах.
Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території" ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.
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