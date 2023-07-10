Віддавав наказ запускати "Калібри" по Україні: в РФ застрелили відомого окупанта

Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу і командиром підводного човна "Краснодар".

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Капітан РФ Станіслав Ржицький / росЗМІ

Сьогодні, в Росії в місті Краснодар застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Як повідомляють росЗМІ, Станіславу Ржицькому 42 роки. Окупант вирушив о 8 ранку на пробіжку.

"Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп" і вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицького, після чого зник з місця події. Потерпілий помер на місці від поранень", - йдеться в повідомленні.

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Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", нападника шукають.

Що відомо про Станіслава Ржицького

Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу і командиром підводного човна "Краснодар".

Як повідомляють українські ЗМІ писали, саме він запускав "Калібри" по мирних українських містах.

Ржицький / росЗМІ

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території" ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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