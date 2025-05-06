Лідер президентських перегонів у Румунії висловився проти надання зброї Україні

Війна між Росією та Україною негативно позначилася на Румунії, заявив Джордже Сіміон.

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Джордже Сіміон виступає за припинення постачання зброї Україні / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/george.simion.unire

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Сіміон висловився на підтримку запропонованого Трампом "мирного плану"

Румунський політик виступив проти надсилання зброї Україні

Лідер ультраправої партії "Альянс за об'єднання румунів" Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів у Румунії, висловився на підтримку запропонованого Дональдом Трампом "мирного плану".

Водночас він виступив проти відправки зброї Україні, аргументуючи це тим, що така практика суперечить інтересам європейських держав, повідомляє Deutsche Welle.

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"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що деескалація - єдиний шлях. Передача озброєння обом сторонам лише шкодить країнам Європи - Німеччині, Франції, Румунії та Польщі", - упевнений румунський політик.

Він також підкреслив, що війна між Росією та Україною негативно позначилася на Румунії, і, на його думку, основна мета - домогтися припинення бойових дій і захистити мирне населення.

Сіміон висловив надію, що можливі мирні ініціативи, які виходять від Дональда Трампа, виявляться успішними.

"Нам залишається тільки сподіватися і молитися, щоб його зусилля щодо переговорів дали позитивний результат", - додав він.

Раніше експрезидент Румунії жорстко припечатав Трампа. "Безсоромно брешучий" Дональд Трамп послаблює обороноздатність України, вважає Траян Бесеску.

Нагадаємо, раніше депутатка з Румунії попросила Путіна "захистити румунів" в Україні. Діану Шошоаке нещодавно не допустили до виборів президента через її антиконституційні заяви.

Як повідомляв Главред, у МЗС України прокоментували заяви румунського політика Келіна Джорджеску, який претендував на посаду президента Румунії і говорив про те, що Україна - "вигадана держава".

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Хто такий Джордже Сіміон? Джордже Сіміон - румунський правий політик та громадський активіст. Він є президентом Альянсу за об'єднання румунів (AUR), румунської політичної партії, яка набула популярності після несподівано сильного результату на парламентських виборах у Румунії 2020 року, пише Вікіпедія. Опоненти називають Сіміона "проросійським". Раніше колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару заявив, що у 2011 році Сіміон нібито зустрічався з представниками російського ГРУ у Чернівцях.

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