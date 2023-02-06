Чеченський диктатор Кадиров літав грітися на Мальдівах - "Радіо Свобода"

Як стверджують журналісти, Рамзан Кадиров зі свитою міг провести на Мальдівських островах як мінімум три доби.

Чеченський диктатор Кадиров на особистому літаку літав на Мальдіви / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Літак чеченського диктатора Рамзана Кадирова вперше за шість місяців диспетчери зафіксували на радарах – борт прилетів на Мальдіви. Про це повідомляє портал Кавказ. Реалія (проєкт "Радіо Свобода") з посиланням на дані профільних порталів.

Літак з бортовим номером RA-73417 вилетів з Грозного 1 лютого і приземлився в Москві. Наступного дня літак сів у Мале − столиці Мальдівської Республіки. 5 лютого борт був помічений в районі Махачкали. Таким чином, Кадиров зі свитою міг провести на Мальдівських островах три доби

Правда, немає достовірних даних про те, чи перебував чеченський диктатор на борту літака. Однак, як стверджують журналісти, Кадиров вже кілька діб не з'являвся на публіці. Останній відеозапис наради з його участю був опублікований 1 лютого.

До слова, зараз за кордоном країни-агресора, РФ, знаходиться і 16-річний син диктатора Елі Кадиров, який займається змішаними єдиноборствами в Таїланді разом з бійцем Хамзатом Чімаєвим та іншими спортсменами.

Причому раніше Кадиров не раз прилітав на Мальдіви. Зокрема, його літак був зафіксований радарами на островах 2 і 6 листопада позаминулого року.

Скандал з віллою Кадирова в ОАЕ

У минулому році у чеченського диктатора Рамзана Кадирова знайшли дорогу віллу - у місті Дубай (Об'єднані Арабські Емірати)

Вілла Кадирова під номером 21 знаходиться прямо на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Найдешевший номер тут коштує 700 доларів на добу, оренда вілли обійдеться в три тисячі доларів.

В гості до чеченського диктатора часто приїжджали друзі - Заур Таймасханов, старший офіцер підрозділу "СОБР Терек"; заступник Кадирова Адам Делімханов, представник глави Чечні в арабських і мусульманських країнах Турко Даудов і навіть легендарний боксер-суперважкоатлет Майк Тайсон.

Інші новини про Кадирова: