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"Відійшов у тінь": політолог пояснив, чому Кадиров став набагато рідше говорити про війну в Україні

2 лютого 2023, 20:40
Російський політолог підкреслив, що Кадиров тонко відчуває будь-які процеси нагорі, а тому відійшов у тінь, щоб зайвий раз не підставлятися.
'Відійшов у тінь': політолог пояснив, чому Кадиров став набагато рідше говорити про війну в Україні
Політолог пояснив, чому Кадиров став набагато рідше говорити про війну в Україні / Скріншот YouTube

Останнім часом глава Чечні Рамзан Кадиров став набагато рідше з'являтися в публічному просторі і висловлюватися про війну в Україні. Це може бути пов'язано з тим, що російський диктатор Володимир Путін визначився з переходом "спецоперації" у повномасштабну війну. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Як зазначив Орєшкін, війну мають вести професійні військові, як і планувати багаторівневі військові операції. Саме тому Путін призначив Герасимова відповідальним за всю військову машину, яка воює з Україною, і таким чином де-факто оголосив загальноросійську національну військову кампанію.

"Слава богу, тепер цією процедурою командує "Генштаб всея Руси". Не якісь окремі генерали, а Герасимов і Шойгу. А якщо так, Путін вимушено на них поставив. Внаслідок цього, такий короткостроковий блок неформальних вояків – Пригожина, Кадирова – на вимогу військових, природно, відтісняється. Тому що ті безсоромно критикували діяльність формальних федеральних органів, які відповідають за війну. І тепер Герасимов та Шойгу отримали вимушений карт-бланш з боку Путіна, і з-поміж справ прищемили і Кадирова, і Пригожина", - зазначив політолог.

Орєшкін підкреслив, що "Пригожин загалом неабиякий, але бандит, і навряд чи він може керувати, забезпечувати логістику і все інше у масштабах військової операції. Він може гнати "зеків" на кулемети, тим більше, що у нього є якісь професійні військові, які пішли на службу, тож короткострокові або дрібномасштабні військові операції йому під силу".

За словами російського політолога, Кадиров тонко відчуває будь-які процеси нагорі, а тому відійшов у тінь, щоб зайвий раз не підставлятися.

"До речі, зараз він починає з цієї тіні виходити, але вже в іншій якості. Він вже не вдає із себе "переможця Києва", "завойовника України", а змістився у простір ідеологічної боротьби і смертельно ображається на персонажа зі Швеції, який спалив Коран… Кадиров розуміє, що насправді Путіну він вже меншою мірою потрібен як військовий командувач, і пробує себе на полі ідеологічної боротьби, розповідає про 1,5 мільярда мусульман, яких образив західний світ тощо", - зауважив він.

Як зазначив Орєшкін, Пригожину в цьому сенсі гірше, тому що він не може говорити від імені мусульман. Водночас політолог не виключив, що незабаром "кухар Путіна" говоритиме від імені православних християн. Адже "він людина з великим життєвим досвідом, йому перефарбовуватися не вперше".

"У цілому це проблема, що відображає усвідомлення Путіним переходу до важкої, довгострокової, масштабної національної війни. Історія з "СВО" завершилася невдало, і тепер путінська Росія втягується в довгострокову війну до знемоги. І тут, звичайно, і кадирівці, і пригожинці грають свою важливу роль, але усе одно вони перебувають на другому плані", - пояснив політолог.

Хто такий Дмитро Орєшкін

Дмитро Орєшкін – радянський і російський учений – політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Окрім того, Путін заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Також президент країни-агресорки вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

"Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав Путін.

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