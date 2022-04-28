"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова": Симоньян видала плани Путіна

Симоньян видала плани Путіна / скріншот, pixabay

Президент Росії Володимир Путін не визнає поразку у війні проти України. Він віддасть перевагу розв'язати Третю світову або ядерну війну проти Заходу.

Таку думку озвучила однією з найвідоміших пропагандисток в Росії Маргарита Симоньян.

На росТБ вона заявила, що ідея про те, що Путін натисне на червону кнопку, "більш вірогідна", ніж те, що він дозволить Росії програти війну.

"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова війна. Я думаю, що третя світова війна більш реалістична, знаючи нас, знаючи нашого лідера. Найнеймовірніший результат, що все це закінчиться ядерним ударом, здається мені більш вірогідним, ніж інший варіант розвитку подій", – видала пропагандистка.

читайте також"Низький рівень інтелекту": Вайкуле накинулася на СимоньянБільш того, вона впевнена, що після цього росіяни після цього потраплять в рай.

"З одного боку, це мене жахає, але з іншого боку, це те, що є. Ми потрапимо в рай, а вони просто помруть... Всі ми коли-небудь помремо", - заявила Симоньян.

Нагадаємо, раніше пропагандистка почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

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