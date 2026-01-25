Рус
"Летять ляпаси й стусани": Максакова пояснила, чому Путін став посміховиськом

Олексій Тесля
25 січня 2026, 20:32
Якби не ліпили образ мачо, Володимир Путін був би смішним, вважає Марія Максакова.
Путін Кремль
Володимир Путін зазнає невдач / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот відео

Важливе із заяв Максакової:

  • Путін сміховинний, на всіх фронтах йому летять ляпаси і стусани
  • Диктатор РФ вже став схожим на опудало городнє

Оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова прокоментувала питання про провал створення образу мачо для диктатора РФ Володимира Путіна.

"Як не ліпи образ мачо, Путін був би смішний, адже по всіх фронтах йому летять ляпаси і стусани", - підкреслила вона під час чату в Главреді.

Оперна співачка нагадала про тотальні провали російського диктатора на міжнародній арені.

"Ось уже і який за рахунком танкер заарештований, і всі диктатури, які він підтримував, скидаються одна за одною. Він і так вже лякало городнє, а стане ще більш безглуздим, якщо ліпити йому образ мачо. Напевно, щоб не викликати у обивателів когнітивний дисонанс, Путіну вирішили дещо змінити образ, щоб не напрошуватися", - додала Максакова.

Дивіться відео - чат з Марією Максаковою:

Бунт проти Путіна: думка експерта

Російський опозиційний політолог Ігор Ейдман вважає, що внутрішня ситуація в Росії в 2026 році може стати серйозним викликом для Володимира Путіна. На його думку, роздратування і невдоволення в найближчому оточенні глави Кремля будуть посилюватися. Ейдман припускає, що вже наступного року можуть з'явитися теоретичні передумови для спроби зміни влади в країні.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Володимир Путін Марія Максакова
