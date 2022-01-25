Летів 11 годин при -50 градусах і вижив: безбілетник дістався з Африки в Амстердам у відсіку шасі

Його виявили випадково.
В аеропорту Амстердама, Нідерланди, поліція випадково виявила безквиткового пасажира. Чоловік був у відсіку шасі. Він подолав 11-годинний політ з Африки і вижив.
DW пише, що" зайця " знайшли в колісній частині після того, як вантажний літак перевізника Cargolux приземлився в аеропорту Схіпхол, прибувши з Йоганнесбурга. Його вік і національність поки невідомі.
Крім того, поки немає інформації про те, де саме і яким чином безбілетник сів на борт, так як рейс здійснював посадку в Найробі, Кенія.
"Чоловік був знайдений живим в носовій частині літака і доставлений в лікарню в стабільному стані", – повідомила представник Королівської військової поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс.
Пізніше голландська телекомпанія NOS поінформувала, що на місці події у "зайця" була зафіксована підвищена температура тіла.
Унікальність польоту чоловіка в тому, що йому вдалося вижити в дуже суворих умови. Зокрема, відомо, що безквиткові пасажири дуже рідко залишаються в живих, після таких тривалих польотів через низьку температуру повітря і малу кількість кисню на великих висотах.
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