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Навіть Лукашенко: лідери країн СНД принизили Путіна прямо на параді - Денисенко

Сергій Кущ
10 травня 2023, 16:01 оновлено 10 травня, 16:01
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Президенти країн Центральної Азії демонстративно виявляли зневагу Путіну.
Вадим Денисенко, Путін
Лідери країн СНД принизили Путіна прямо на параді-Денисенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Лідери країн Центральної Азії, які відвідали Москву 9 травня, попередньо домовилися між собою про візит, але таким чином не підтримали російського диктатора Володимира Путіна, впевнений виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що все пов'язано з самітом Китай-Центральна Азія.

"Це, з одного боку, стало можливим не без допомоги Китаю, а з іншого боку, хоч ці країни і віддаляються від РФ, але остаточно розривати з нею відносини ще не хочуть. Тому, відповідно, і було прийнято політичне рішення щодо поїздки в Москву, за яким насправді нічого не стоїть. Адже всі ці країни, крім Вірменії, рухаються в бік Китаю, і для них саме Китай набагато важливіший партнер, ніж Росія", - пояснив експерт.

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Хто такий Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) - виконавчий директор Українського інституту майбутнього, журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання, повідомляє Uifuture.org.

Разом з тим він зазначив, що президенти країн Центральної Азії демонстративно виявляли зневагу, тому що всі лідери на параді були без георгіївських стрічок.

"Лише Лукашенко надів її безпосередньо перед покладанням квітів, а президент Узбекистану взагалі приїхав зі стрічкою у вигляді узбецького прапора", - підсумував експерт.

Парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядала дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

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