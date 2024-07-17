Лавров виключив участь РФ у Саміті миру: ніс нісенітницю про врегулювання кризи

Очільник МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров, говорячи про можливу участь Москви у другому Саміті миру, почав нести відверту нісенітницю про "врегулювання конфлікту" і "неприйнятні підходи".
На пресконференції ООН у середу, 17 липня, російський міністр поскаржився, що в основі другого саміту миру лежить "формула Зеленського", вона, на думку Лаврова, для країни-агресорки "неприйнятна".
"Говорячи про те, чим же там займатимуться, усі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас - і для багатьох інших, щиро зацікавлених у світі, - підходи", - почав брехати Лавров.відео дня
Але глава МЗС РФ почав тут же собі суперечити, заявляючи, що Путін нібито "не раз говорив", що готовий "обговорювати проблеми безпеки в Європі".
Лавров додав, що Росія "буде ретельно дивитися формулювання і закладати запобіжники від повторних, нечистоплотних, недоговороздатних інтерпретацій".
Саміт миру - питання участі Росії
Як писав Главред, раніше Зеленський заявив, що представники РФ мають бути присутніми на другому саміті миру. План реалізації всіх пунктів буде готовий у листопаді.
Однак у Росії огризнулися з приводу участі країни-агресора в другому Саміті миру. Представник Росії вперше офіційно прокоментував позицію щодо участі у другому Саміті миру. За його словами, РФ уже "все зрозуміло".
Своєю чергою, Вашингтон підтримає рішення Києва про залучення РФ до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників Росії в майбутньому заході ініціює українська сторона.
Другий саміт миру - що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це станеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених та повернення українських дітей.
За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.
Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.
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