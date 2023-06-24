Купа військової техніки і вий сирен: у Москві почалася паніка, підняли силовиків

Крім цього, росЗМІ повідомляють, що в Москві силовиків перевили в підвищену готовність, також там введений план "Фортеця".

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Військова техніка в Москві / Колаж Главред, фото скріншот

Увечері, 23 червня, московське управління ФСБ підняли по тривозі, на трасі Москва- Воронеж-Ростов-на-Дону виставляють блокпости.

Як повідомляє російська служба BBC, на трасі "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР виставляють блокпости, а черговим на блокпостах наказано відкривати вогонь на ураження, "у разі виникнення загрози"

"Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висунення частини поки не отримували", - пише видання.

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Крім цього, росЗМІ повідомляють, що в Москві силовиків перевили в підвищену готовність, також там введений план "Фортеця".

У Мережі вже з'явилося безліч фото і відео з технікою.

Дивіться відео, як по Москві роз'їжджає військова техніка:

"У Москві посилені заходи безпеки, під посилену охорону взяті всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури", - пишуть росЗМІ.

Скандал з Пригожиним і Шойгу

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодувати тих, хто буде йому заважати.

За словами засновника ПВК "Вагнера", він і 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням в країні.

У Міноборони РФ всі звинувачення в "атаці" на солдатів ПВК "Вагнера" заперечують.

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