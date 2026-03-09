Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року

Ви дізнаєтесь:
- Як використовувати палітри 90-х у сучасному інтер’єрі
- Які відтінки допоможуть додати тепла та затишку дому
- Як зробити простір стильним без перевантаження кольором
Хоча в 2000-х мінімалістична хвиля відсунула на другий план теплі та насичені палітри 1990-х, сьогодні дизайнери знову звертаються до ностальгічних відтінків. У 2026 році, коли нейтральні кольори стали домінувати, повернення палітр 90-х додає простору затишку, комфорту та індивідуальності, пише видання Homes and Gardens
Главред вирішив проаналізувати, які відтінки знову стають трендовими, спираючись на досвід дизайнерів та експертів у сфері інтер’єрів.
Персиковий: символ тепла і сучасності
Персиковий колір, який був символом 90-х, знову актуальний, але вже в сучасній інтерпретації. Дизайнерка Палома Контрерас використала його на шпалерах, поєднавши з сучасними творами мистецтва, щоб створити теплий і підбадьорливий фон для ранкових кімнат.
Мисливський зелений: універсальний і спокійний
Мисливський зелений – ще один тренд 90-х – отримав сучасний вигляд у відтінку "Гаррісбургський зелений" від Бенджаміна Мура.
Дизайнерка Мішель Гейдж підкреслює його універсальність: він заспокоює, але не виглядає занадто нейтрально, і гармонійно поєднується з синім, коричневим та помаранчевим.
Жовтий: ностальгія з сучасним акцентом
Жовтий колір набуває м’яких, вершково-жовтих відтінків, які поєднують ностальгію та сучасність. Як пояснює Віван Шао Чен, приглушений жовтий на нижніх стінах туалетної кімнати додає тепла і легкості, не перевантажуючи простір.
Рожевий: елегантність і ніжність
Рожевий колір 90-х сьогодні представлений в приглушених, м’яких тонах, як от "Мертвий лосось" від Farrow & Ball, що додає елегантності та сучасного вигляду вітальні, не зникаючи при цьому у фоні класики.
Темно-синій: глибина і стиль
Темно-синій залишається популярним, але тепер у більш приглушених глибоких відтінках. Дизайнерка Кеті Девіс відзначає, що сучасне використання синього створює багатий, насичений вигляд, який не виглядає застарілим, завдяки чистим лініям, сучасному мистецтву та латунним акцентам.
Експерти підсумували: якщо хочете додати більше тепла та індивідуальності у свій дім у 2026 році, палітри 90-х – відмінний старт. Використовуйте їх як натхнення для кольору стін або декору, додаючи сучасні деталі, щоб простір залишався стильним і актуальним.
Читайте також:
- Як візуально розширити маленьку ванну за допомогою плитки
- Прибирати павутину - замало: як позбутися павуків раз і назавжди
- Як часто потрібно мити підлогу: помилки псують паркет, плитку і ламінат
Про джерело: Better Homes and Gardens
Better Homes and Gardens — це відомий американський медіапроект, заснований у 1922 році, що спеціалізується на темах, пов'язаних з домашнім господарством, дизайном інтер'єру, садівництвом, кулінарією, та іншими аспектами повсякденного життя. Проект включає журнал, вебсайт, телепередачі та ряд супутніх продуктів. Його основною метою є надання порад і практичних рішень для покращення домашнього простору та створення комфортного життя. "Better Homes and Gardens" також відомий своїми рекомендаціями з садівництва, включно з доглядом за рослинами, облаштуванням саду та іншими порадами для тих, хто захоплюється садівництвом.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред