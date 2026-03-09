Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року

Дизайнери розповіли, як використати трендові відтінки минулого для створення індивідуальних та гармонійних інтер’єрів.

Як припилений рожевий допомагає створювати монохромні гармонійні композиції у кімнатах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Ви дізнаєтесь:

Як використовувати палітри 90-х у сучасному інтер’єрі

Які відтінки допоможуть додати тепла та затишку дому

Як зробити простір стильним без перевантаження кольором

Хоча в 2000-х мінімалістична хвиля відсунула на другий план теплі та насичені палітри 1990-х, сьогодні дизайнери знову звертаються до ностальгічних відтінків. У 2026 році, коли нейтральні кольори стали домінувати, повернення палітр 90-х додає простору затишку, комфорту та індивідуальності, пише видання Homes and Gardens

Главред вирішив проаналізувати, які відтінки знову стають трендовими, спираючись на досвід дизайнерів та експертів у сфері інтер’єрів.

Персиковий: символ тепла і сучасності

Персиковий колір, який був символом 90-х, знову актуальний, але вже в сучасній інтерпретації. Дизайнерка Палома Контрерас використала його на шпалерах, поєднавши з сучасними творами мистецтва, щоб створити теплий і підбадьорливий фон для ранкових кімнат.

Фото: pexels

Мисливський зелений: універсальний і спокійний

Мисливський зелений – ще один тренд 90-х – отримав сучасний вигляд у відтінку "Гаррісбургський зелений" від Бенджаміна Мура.

Дизайнерка Мішель Гейдж підкреслює його універсальність: він заспокоює, але не виглядає занадто нейтрально, і гармонійно поєднується з синім, коричневим та помаранчевим.

Фото: freepik.com

Жовтий: ностальгія з сучасним акцентом

Жовтий колір набуває м’яких, вершково-жовтих відтінків, які поєднують ностальгію та сучасність. Як пояснює Віван Шао Чен, приглушений жовтий на нижніх стінах туалетної кімнати додає тепла і легкості, не перевантажуючи простір.

Рожевий: елегантність і ніжність

Рожевий колір 90-х сьогодні представлений в приглушених, м’яких тонах, як от "Мертвий лосось" від Farrow & Ball, що додає елегантності та сучасного вигляду вітальні, не зникаючи при цьому у фоні класики.

Темно-синій: глибина і стиль

Темно-синій залишається популярним, але тепер у більш приглушених глибоких відтінках. Дизайнерка Кеті Девіс відзначає, що сучасне використання синього створює багатий, насичений вигляд, який не виглядає застарілим, завдяки чистим лініям, сучасному мистецтву та латунним акцентам.

Фото: freepik.com

Експерти підсумували: якщо хочете додати більше тепла та індивідуальності у свій дім у 2026 році, палітри 90-х – відмінний старт. Використовуйте їх як натхнення для кольору стін або декору, додаючи сучасні деталі, щоб простір залишався стильним і актуальним.

