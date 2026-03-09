Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Дім і затишок

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року

Руслан Іваненко
9 березня 2026, 05:00
Дизайнери розповіли, як використати трендові відтінки минулого для створення індивідуальних та гармонійних інтер’єрів.
Комната. Цвет
Як припилений рожевий допомагає створювати монохромні гармонійні композиції у кімнатах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Ви дізнаєтесь:

  • Як використовувати палітри 90-х у сучасному інтер’єрі
  • Які відтінки допоможуть додати тепла та затишку дому
  • Як зробити простір стильним без перевантаження кольором

Хоча в 2000-х мінімалістична хвиля відсунула на другий план теплі та насичені палітри 1990-х, сьогодні дизайнери знову звертаються до ностальгічних відтінків. У 2026 році, коли нейтральні кольори стали домінувати, повернення палітр 90-х додає простору затишку, комфорту та індивідуальності, пише видання Homes and Gardens

Главред вирішив проаналізувати, які відтінки знову стають трендовими, спираючись на досвід дизайнерів та експертів у сфері інтер’єрів.

відео дня

Персиковий: символ тепла і сучасності

Персиковий колір, який був символом 90-х, знову актуальний, але вже в сучасній інтерпретації. Дизайнерка Палома Контрерас використала його на шпалерах, поєднавши з сучасними творами мистецтва, щоб створити теплий і підбадьорливий фон для ранкових кімнат.

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року
Фото: pexels

Мисливський зелений: універсальний і спокійний

Мисливський зелений – ще один тренд 90-х – отримав сучасний вигляд у відтінку "Гаррісбургський зелений" від Бенджаміна Мура.

Дизайнерка Мішель Гейдж підкреслює його універсальність: він заспокоює, але не виглядає занадто нейтрально, і гармонійно поєднується з синім, коричневим та помаранчевим.

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року
Фото: freepik.com

Жовтий: ностальгія з сучасним акцентом

Жовтий колір набуває м’яких, вершково-жовтих відтінків, які поєднують ностальгію та сучасність. Як пояснює Віван Шао Чен, приглушений жовтий на нижніх стінах туалетної кімнати додає тепла і легкості, не перевантажуючи простір.

Рожевий: елегантність і ніжність

Рожевий колір 90-х сьогодні представлений в приглушених, м’яких тонах, як от "Мертвий лосось" від Farrow & Ball, що додає елегантності та сучасного вигляду вітальні, не зникаючи при цьому у фоні класики.

Темно-синій: глибина і стиль

Темно-синій залишається популярним, але тепер у більш приглушених глибоких відтінках. Дизайнерка Кеті Девіс відзначає, що сучасне використання синього створює багатий, насичений вигляд, який не виглядає застарілим, завдяки чистим лініям, сучасному мистецтву та латунним акцентам.

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року
Фото: freepik.com

Експерти підсумували: якщо хочете додати більше тепла та індивідуальності у свій дім у 2026 році, палітри 90-х – відмінний старт. Використовуйте їх як натхнення для кольору стін або декору, додаючи сучасні деталі, щоб простір залишався стильним і актуальним.

Читайте також:

Про джерело: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens — це відомий американський медіапроект, заснований у 1922 році, що спеціалізується на темах, пов'язаних з домашнім господарством, дизайном інтер'єру, садівництвом, кулінарією, та іншими аспектами повсякденного життя. Проект включає журнал, вебсайт, телепередачі та ряд супутніх продуктів. Його основною метою є надання порад і практичних рішень для покращення домашнього простору та створення комфортного життя. "Better Homes and Gardens" також відомий своїми рекомендаціями з садівництва, включно з доглядом за рослинами, облаштуванням саду та іншими порадами для тих, хто захоплюється садівництвом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ремонт дизайнери житловий будинок цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

04:30Світ
Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:28Енергетика
РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

22:01Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 березня: Овнам - зміни, Ракам - вигода

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 березня: Овнам - зміни, Ракам - вигода

Останні новини

05:33

Чому вхідні двері в СРСР відчинялися всередину: несподівана відповідь

05:00

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року

04:30

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Реклама
23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

21:12

Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березняФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 березня: Дівам - гарні новини, Скорпіонам - проблема

20:35

Навіщо виносити подушки і ковдри на вулицю в березні: простий лайфхак здивував багатьох

20:14

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикосаВідео

20:08

Як правильно сушити волосся: помилки, яких краще уникати

Реклама
19:53

Чому Путіна зраджує власне оточення: Ейдман розкрив причинуПогляд

19:30

Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

19:02

Потепління на Житомирщині: синоптики попередили про різкий стрибок температури

18:33

Кримськотатарський слід: які звичні українські слова мають тюркське коріння

18:31

Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

18:13

Влупить +17: якою буде погода найближчим часом

18:12

Що буде з людиною, якщо вона буде брехати: священник назвав наслідки

17:43

Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

17:28

"Військова мафія": МЗС відповіло на істерику Сійярто через викрадені гроші Ощадбанку

17:15

Melovin висловився про зради у стосунках з екснареченим: "Чи буде хлопець"

17:04

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

16:51

Виростуть справді великі бульби: чим варто обробити картоплю перед посадкою

16:27

ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

16:06

Довгоочікуване потепління прийде у Дніпро: коли будуть найтепліші дні тижня

15:53

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

15:47

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

15:27

РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

15:01

Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

14:33

Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

14:27

Міжнародний жіночий день: як зірки вітають з 8 березня

Реклама
14:17

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історіїВідео

14:03

В Ейфелевій вежі є секретна кімната на висоті 285 метрів: навіщо вона потрібна

12:51

Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

12:29

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

12:19

Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під СумамиФото

12:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

11:57

Заморозки ні до чого: що насправді знищує врожай абрикосів

11:53

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

11:52

Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

11:12

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти