Критик Кадирова блогер Абдурахманов живий та перебуває під захистом поліції Швеції - ЗМІ

Критик Рамзана Кадирова, чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов може бути живим і перебувати під захистом поліції Швеції.
Це випливає із заяви Кавказ.Реалії прес-службі уряду невизнаної Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.
"За інформацією, якою володіє уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий та перебуває під захистом шведської поліції", - сказав представник пресслужби.
Він послався на "власні джерела інформації" і не зміг уточнити, з яких причин Абдурахманов може перебувати під захистом.
У пресслужбі також відкинули слова директора ЧДТРК "Грозний" про причетність Ахмеда Закаєва, який називає себе прем'єром Ічкерії, до можливого вбивства Абдурахманова.
У поліції Швеції виданню не стали коментувати інформацію.
Як повідомляв Главред, про те, що Абдурахманов був убитий, кілька днів тому повідомили кілька джерел, зокрема: телеграм-канал 1adat.
Блогер не виходив на зв'язок з кінця листопада. Повідомлялося, що Абдурахманова застрелили в Швеції з 1 на 2 грудня.
При цьому низка чеченських громадських діячів поставили під сумнів достовірність даних про смерть блогера.
Зазначимо, в лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах в його квартирі в Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено у січні 2021 року. Засуджені - громадяни Росії. Конкретні замовники злочину встановлені не були, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".
Також було попереджено замах на брата Абдурахманова Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організація цього вбивства була доручена Парудді Едельгеріеву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.
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