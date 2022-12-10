Критик Кадирова блогер Абдурахманов живий та перебуває під захистом поліції Швеції - ЗМІ

Про те, що Тумсо Абдурахманов був убитий, раніше повідомили кілька джерел. Низка чеченських громадських діячів поставила під сумнів достовірність даних.

Тумсо Абдурахманов можливо живий / Фото t.me/IADAT

Критик Рамзана Кадирова, чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов може бути живим і перебувати під захистом поліції Швеції.

Це випливає із заяви Кавказ.Реалії прес-службі уряду невизнаної Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.

"За інформацією, якою володіє уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий та перебуває під захистом шведської поліції", - сказав представник пресслужби.

Він послався на "власні джерела інформації" і не зміг уточнити, з яких причин Абдурахманов може перебувати під захистом.

У пресслужбі також відкинули слова директора ЧДТРК "Грозний" про причетність Ахмеда Закаєва, який називає себе прем'єром Ічкерії, до можливого вбивства Абдурахманова.

У поліції Швеції виданню не стали коментувати інформацію.

Як повідомляв Главред, про те, що Абдурахманов був убитий, кілька днів тому повідомили кілька джерел, зокрема: телеграм-канал 1adat.

Блогер не виходив на зв'язок з кінця листопада. Повідомлялося, що Абдурахманова застрелили в Швеції з 1 на 2 грудня.

При цьому низка чеченських громадських діячів поставили під сумнів достовірність даних про смерть блогера.

Зазначимо, в лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах в його квартирі в Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено у січні 2021 року. Засуджені - громадяни Росії. Конкретні замовники злочину встановлені не були, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".

Також було попереджено замах на брата Абдурахманова Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організація цього вбивства була доручена Парудді Едельгеріеву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.

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