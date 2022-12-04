Після усунення Путіна в Росії за владу воюватимуть бойовики Пригожина і Кадирова - історик

Володимир Путін, Євген Пригожин, Рамзан Кадиров / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Громадянська війна в Росії після усунення російського диктатора Володимира Путіна - дуже поганий варіант для всіх, оскільки це буде боротьба неконтрольованих і варварських організацій. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив відомий історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

"Боротьба прізвища, яку ви назвали, (Пригожина — Главред) і, очевидно, лідера Чеченської Республіки (маріонетки Кремля Рамзана Кадирова — Главред). Це дуже поганий варіант для всіх. Тому що буде боротьба. Той, хто знає історію громадянської війни між білою і червоною Росією, знає, що це може означати", — сказав історик.

Грицак також зазначив-громадянська війна буде становити небезпеку не тільки для жителів країни-агресора, а й для сусідніх країн.

"І також дуже важливо, що цей хаос — це ще й війна, де одна, а може бути і дві сторони матимуть атомну зброю. Це, як то кажуть по-російськи, "мало не здасться"", - підсумував він.

Історичні паралелі з Путіним

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький канцлер Олаф Шольц в деталях розповів про переговори, які він провів з диктатором Володимиром Путіним.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якомога швидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив політик.

Нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович під час чату на Главреді говорив, що цілком доречні паралелі між російським диктатором Путіним і нацистським - Гітлером.

"Переконаний, що таке порівняння абсолютно правильне, тому що незважаючи на те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології і практики", - сказав в'ятрович.

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