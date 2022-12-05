У Швеції вбили критика Кадирова блогера Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов ймовірно був убитий / Фото t.me/IADAT

У Швеції вбили критика Рамзана Кадирова, чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова. Про це повідомляє опозиційний Кадирову рух Адат, що виступає "проти геноциду чеченського народу, за його об'єднання та деокупацію Чечні".

За даними соратників блогера, чутки про смерть Абдурахманова "виявилися правдивими".

"Ми впродовж декількох днів вели і ведемо своє внутрішнє розслідування про вбивство Тумсо. У перший час ніяк не могли повірити в те, що трапилося, але на даному етапі ми, як побажав Всевишній Аллах, маємо достатньо інформації підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був прихований спецслужбами", - йдеться у повідомленні руху в Telegram.

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію поки не коментували.

"Повідомляється, що Абдурахманова застрелили в Швеції з 1 на 2 грудня. Силові відомства Швеції цю інформацію поки не коментували", - передає Радіо Свобода.

Про те, що Тумсо Абдурахманов і його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть в Швеції, перестали виходити на зв'язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з'явилися повідомлення, що блогера могли вбити. Непідтверджена інформація про вбивство Тумсо Абдурахманова з'явилася в одному з телеграм-каналів прихильників невизнаної Ічкерії. У публікації наводиться листування з користувачкою Instagram, яка повідомила про це. З її слів випливає, що вона є сусідкою Абдурахманова.

Останній на даний момент запис Тумсо Абдурахманова в його телеграм-каналі опублікований ввечері 30 листопада.

Зазначимо, в лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах в його квартирі в Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено у січні 2021 року. Засуджені - громадяни Росії. Конкретні замовники злочину встановлені не були, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".

Також було попереджено замах на брата Абдурахманова Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організація цього вбивства була доручена Парудді Едельгеріеву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дефрагментація Російської Федерації вже почалася. У країні-агресорі триває активна боротьба за можливість бути при владі в майбутньому. Вже зараз там є по суті вісім армій, і кожна з них має своє політичне крило.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін залежить в Україні від сил фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

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