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Окупанти відмовляються виконувати бойові завдання: в ЗСУ назвали причини

Марія Николишин
29 червня 2024, 15:58
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Волошин наголосив, що росіяни не полишають спроб проводити активні бойові дії. Однак Сили оборони дають відсіч ворогу.
Окупанти відмовляються виконувати бойові завдання: в ЗСУ назвали причини
Окупанти відмовляються виконувати бойові завдання на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Харківському напрямку є ворожі підрозділи, які відмовляються від виконання завдань. Не виключено, що саме смерті їхніх командирів вибили окупантів з колії. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Espreso.TV.

За його словами, фіксуються чисельні випадки відмови ворожого особового складу.

Як пояснив Волошин, через загибель російських командирів є підрозділи, які відмовляються виконувати бойові завдання. Серед таких, як з'ясувалося, опинився й штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії окупаційної армії.

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"Є інформація, що спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу. Зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії армії Росії виконувати поставлені завдання відмовляються внаслідок того, що вони втратили в командному складі кілька осіб", – пояснив він.

Волошин наголосив, що росіяни не полишають спроб проводити активні бойові дії. Однак Сили оборони дають відсіч ворогу.

"Ворог несе втрати. В результаті бойових дій було знищено близько 120 ворожих окупантів, кілька одиниць озброєння і військової техніки, танки, артилерійські засоби, протитанкові засоби, 5 одиниць спецтехніки", - підкреслив речник ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на кордоні у Харківській області розпочалися бої ще на одній ділянці.

Але Сили оборони України змогли повною мірою стабілізувати ситуацію на Харківщині та проводять активні операції для вибиття ворога із зайнятих ним позицій.

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному спротиву Сил оборони.

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