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"Цап відбувайло": у Кремлі шукають заміну Шойгу через ганебні провали в Україні

6 жовтня 2022, 22:03

Міністра оборони РФ Сергія Шойгу готують до заміни, пишуть німецькі журналісти.

Путін, Шойгу
Володимир Путін шукає заміну Сергію Шойгу / Reuters

Після серії провалів війні в Україні міністру оборони РФ Сергію Шойгу у Кремлі шукають заміну.

"Високопоставлений дипломат в Москві прогнозує: "Путіну незабаром доведеться представити цапа відбувайла, щоб самому не опинитися під прицілом внутрішньої критики". У Москві вже ходять чутки про те, що міністра оборони Сергія Шойгу готують до заміни. У Думі, російському парламенті, вже лунають відкриті пропозиції викликати хворого міністра оборони", - цитує N-tv.de німецького журналіста Вольфрама Ваймера.

Відзначається, що в РФ Шойгу обливають брудом як "фанерного маршала". Разом з тим підкреслюється, що Володимир Путін все рідше показується разом з Шойгу. До цього часу він вважався центральною опорою в архітектурі його влади.

Автори матеріалу нагадують, що Шойгу вже багато років близький до Путіна і регулярно заманює президента на літні канікули на свою південносибірську батьківщину, де обидва любили рибалити, кататися на човнах і полювати без сорочок. Вони стверджують, що Шойгу — як і все путінське оточення олігархів — також заробив чималі статки. Міністр оборони побудував собі нерухомість за 21,7 мільйона євро — помпезний особняк з буддійською пагодою.

Нагадується, що Шойгу був змушений ховатися на самому початку вторгнення нібито через серцевий напад: "Він був помічений на відеозаписі засідання Радбезу Російської Федерації 24 березня, хоча зараз припускають, що це був монтаж зображення. Хвороба Шойгу тепер теж може бути використана в якості аргументу для його відставки".

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася більш ніж на півроку.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

Читайте ще:

Володимир Путін Сергій Шойгу війна Росії та України
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