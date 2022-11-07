'Будемо видаляти дві нирки та печінку': Пригожин підтвердив втручання РФ у американські вибори

Пригожин підтвердив втручання РФ у американські вибори / Колаж фото Reuters, росЗМІ

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин зізнався, що Росія втрутилась в американські вибори. Він додав, що РФ не буде припиняти спроб втручання у внутрішні справи інших країн. Про це заявили у пресслужбі Пригожина у відповіді на статтю Bloomberg про втручання у вибори.

Пригожин підтвердив, що РФ втрутилась у вибори до Конгресу США, які відбудуться 8 листопада. Він вважає втручання у вибори "точковими операціями"

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і перепрошую, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій будемо видаляти відразу обидві нирки та печінку", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у вересні російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", визнав, що він причетний до ПВК"Вагнера". До того ж він зізнався, що найманці вбивали українців на Донбасі.

У жовтні Пригожин заявив, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських в'язнів. 25 жовтня головне військове розвідувальне управління України вперше повідомило про те, що найманці "Вагнера" хворі на ВІЛ і гепатит з, а російські лікарі відмовляються надавати допомогу інфікованим військовослужбовцям, які отримали бойові поранення.

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