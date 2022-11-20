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Путіну доведеться домовлятися з Пригожиним задля збереження влади – Newsweek

20 листопада 2022, 12:13

Куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин набирає все більшої популярності в медійному просторі Росії. І аналітики вважають його загрозою для Путіна.

Путіну доведеться домовлятися з Пригожиним задля збереження влади – Newsweek
Володимир Путін та Євген Пригожин/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com/ та скріншот з відео

Нинішня позиція куратора "ЧВК Вагнер" Євгена Пригожина може становити загрозу для його номінального господаря – російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє американське видання Newsweek із посиланням на російських аналітиків.

Повідомляється, що Пригожин нещодавно потрапив у заголовки російських медіа після того, як гостро розкритикував воєначальників та російських олігархів. І країною поповзли чутки про те, що він, можливо, прагне консолідувати владу в Росії. Далі, колишній путінський радник і відомий російський імперіаліст Марков відкрито похвалив Пригожина в соцмережах за заклик російських олігархів зробити внесок у просування путінських збройних сил.

"Євген Пригожин сказав, що російські олігархи повинні більше допомагати країні. Російські олігархи, по суті, не заробили свої мільярди, а спритно потягли їх при розподілі спільного радянського майна. А тепер вони намагаються змінити громадянство на ізраїльське чи вірменське чи узбецьке та вкрасти там ці мільярди. Так Євген Пригожин стає голосом народу. Тому що він каже правду", – писав тоді він у соцмережах.

Нещодавня серія успіхів ЗСУ у війні проти російських окупантів значною мірою посилили політичний тиск на Путіна – з метою переломити хід війни, оскільки його союзники все частіше критикують перебіг бойових дій.

В останні тижні деякі російські аналітики відкрито припустили, що Пригожин - засновник ПВК "Вагнер" - може загрожувати правлінню Путіна. А деякі з них прямо констатують – Путіну, мабуть, доведеться домовлятися із головою ПВК "Вагнер", щоб утриматися при владі.

Нагадаємо, російські пропагандисти Євген Попов та Ольга Скабеєва несподівано визнали, що Росія не здатна обійтися без імпорту західної техніки та транспорту, оскільки країна-агресор не здатна нічого виробляти сама. Попов розкритикував у прямому ефірі заяви так званих експертів, які закликають Москву націоналізувати західні активи.

Раніше повідомлялося, що після того, як у вівторок, 15 листопада, стався інцидент із попаданням ракети на територію Польщі, російський диктатор Володимир Путін був за крок від того, щоб втратити владу. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Інші новини:

Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
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