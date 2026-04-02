Путіну вигідно підписати мирну угоду до листопада - політолог розкрив причини

Політолог Володимир Фесенко припускає, що на світовій арені з'являться нові "миротворці".

Обмеження влади Трампа може зіпсувати плани Путіна

Ключові тези політолога:

Дестабілізація після виборів до Конгресу може вплинути на переговори в Україні

Послаблення Трампа може стимулювати Путіна домовлятися зараз

Водночас Трамп може відійти від переговорів

Політична дестабілізація у США після листопадових виборів до Конгресу може суттєво вплинути на переговорний процес щодо війни в Україні. Ризик послаблення впливу Дональда Трампа на Конгрес може підштовхнути лідера РФ до швидших домовленостей. Про це Главреду розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Адже зараз він (Володимир Путін - ред.) ще може домовитися з Трампом про таку мирну угоду, яка передбачатиме відмову НАТО і США від членства України в Альянсі та певні інші "компроміси", вигідні для Росії. Навіть збереження контролю над значною частиною України теж може влаштувати Москву, але, звісно, Росія хоче більше", - зазначив політолог. відео дня

З іншого боку, у разі втрати Трампом значної частини впливу його можливості реалізовувати зовнішню політику можуть бути обмежені рішеннями Конгресу.

"Це ризик для Путіна. Тож цілком можливо, що він вирішить домовлятися зараз, коли у Трампа достатньо влади. Це один варіант, поки що не найбільш вірогідний", - додав Фесенко.

За прогнозом Фесенка, у разі загострення внутрішньополітичних проблем у США Трамп може відійти від активної участі в переговорах. У такому випадку роль посередників можуть перебрати інші гравці - зокрема Туреччина, ООН або Китай.

"Навряд чи виникне абсолютний вакуум у переговорах, але їхній формат і ключові суб’єкти можуть змінитися. Втім, є варіант, що переговори триватимуть, і Трамп спробує компенсувати внутрішні проблеми зовнішньополітичними успіхами. Але для цього йому потрібно змінити підхід, оскільки нинішній не дасть результату. Якщо, як і зараз, ключовою темою переговорів буде територіальне питання, то вони будуть безрезультатними, це глухий кут", - наголосив експерт.

Мирний план США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Водночас, як сказав Фесенко, не виключено, що Трамп, навпаки, спробує компенсувати внутрішні проблеми активністю на зовнішній арені. У такому разі можливе переформатування переговорної команди.

"Можуть бути змінені переговірники, наприклад, Марко Рубіо почне більше займатися переговорним процесом, або Джей Ді Венс. Наслідки зміни підходів і переговірників можуть бути різними. Тож вплив може бути, хоча й неоднозначний", - припустив він.

Коли може закінчитися війна - прогноз експерта Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що завершення активної фази війни у 2026 році на умовах, прийнятних для України, малоймовірне, а справедливе завершення можливий не раніше ніж через кілька років. За його словами, наразі немає передумов для завершення бойових дій на українських умовах. Жданов підкреслив, що стратегічною метою РФ залишається знищення української державності та денаціоналізація населення. "Якщо ж ми говоримо про припинення бойових дій на наших умовах, то це можливо років через два, не менше. Лише до кінця 2027 року можуть скластися умови, коли РФ буде змушена піти на реальні переговори і приймати наші умови", - додав експерт.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня контактує зі США щодо переговорів, однак через суперечки щодо місця зустрічі процес ускладнений. США наполягають на переговорах у себе, РФ відмовляється їхати до Америки.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що США не треба було "лізти в Україну", але зараз Вашингтон більше не надає безоплатну допомогу, а продає боєприпаси за кошти ЄС. Він розкритикував політику Джо Байден, звинувативши її у витратах $350 млрд без вигоди для США.

Крім цього, Зеленський розповів, що Україна не погоджується на територіальні поступки як умову миру. У США розглядають такий варіант завершення війни.

Читайте також:

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

