Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Путіну вигідно підписати мирну угоду до листопада - політолог розкрив причини

Руслана Заклінська
2 квітня 2026, 13:20оновлено 2 квітня, 14:42
Політолог Володимир Фесенко припускає, що на світовій арені з'являться нові "миротворці".
Обмеження влади Трампа може зіпсувати плани Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези політолога:

  • Дестабілізація після виборів до Конгресу може вплинути на переговори в Україні
  • Послаблення Трампа може стимулювати Путіна домовлятися зараз
  • Водночас Трамп може відійти від переговорів

Політична дестабілізація у США після листопадових виборів до Конгресу може суттєво вплинути на переговорний процес щодо війни в Україні. Ризик послаблення впливу Дональда Трампа на Конгрес може підштовхнути лідера РФ до швидших домовленостей. Про це Главреду розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Адже зараз він (Володимир Путін - ред.) ще може домовитися з Трампом про таку мирну угоду, яка передбачатиме відмову НАТО і США від членства України в Альянсі та певні інші "компроміси", вигідні для Росії. Навіть збереження контролю над значною частиною України теж може влаштувати Москву, але, звісно, Росія хоче більше", - зазначив політолог.

відео дня

З іншого боку, у разі втрати Трампом значної частини впливу його можливості реалізовувати зовнішню політику можуть бути обмежені рішеннями Конгресу.

"Це ризик для Путіна. Тож цілком можливо, що він вирішить домовлятися зараз, коли у Трампа достатньо влади. Це один варіант, поки що не найбільш вірогідний", - додав Фесенко.

За прогнозом Фесенка, у разі загострення внутрішньополітичних проблем у США Трамп може відійти від активної участі в переговорах. У такому випадку роль посередників можуть перебрати інші гравці - зокрема Туреччина, ООН або Китай.

"Навряд чи виникне абсолютний вакуум у переговорах, але їхній формат і ключові суб’єкти можуть змінитися. Втім, є варіант, що переговори триватимуть, і Трамп спробує компенсувати внутрішні проблеми зовнішньополітичними успіхами. Але для цього йому потрібно змінити підхід, оскільки нинішній не дасть результату. Якщо, як і зараз, ключовою темою переговорів буде територіальне питання, то вони будуть безрезультатними, це глухий кут", - наголосив експерт.

Мирний план США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Водночас, як сказав Фесенко, не виключено, що Трамп, навпаки, спробує компенсувати внутрішні проблеми активністю на зовнішній арені. У такому разі можливе переформатування переговорної команди.

"Можуть бути змінені переговірники, наприклад, Марко Рубіо почне більше займатися переговорним процесом, або Джей Ді Венс. Наслідки зміни підходів і переговірників можуть бути різними. Тож вплив може бути, хоча й неоднозначний", - припустив він.

Коли може закінчитися війна - прогноз експерта

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що завершення активної фази війни у 2026 році на умовах, прийнятних для України, малоймовірне, а справедливе завершення можливий не раніше ніж через кілька років.

За його словами, наразі немає передумов для завершення бойових дій на українських умовах. Жданов підкреслив, що стратегічною метою РФ залишається знищення української державності та денаціоналізація населення.

"Якщо ж ми говоримо про припинення бойових дій на наших умовах, то це можливо років через два, не менше. Лише до кінця 2027 року можуть скластися умови, коли РФ буде змушена піти на реальні переговори і приймати наші умови", - додав експерт.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня контактує зі США щодо переговорів, однак через суперечки щодо місця зустрічі процес ускладнений. США наполягають на переговорах у себе, РФ відмовляється їхати до Америки.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що США не треба було "лізти в Україну", але зараз Вашингтон більше не надає безоплатну допомогу, а продає боєприпаси за кошти ЄС. Він розкритикував політику Джо Байден, звинувативши її у витратах $350 млрд без вигоди для США.

Крім цього, Зеленський розповів, що Україна не погоджується на територіальні поступки як умову миру. У США розглядають такий варіант завершення війни.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Конгрес США Дональд Трамп Володимир Путін Володимир Фесенко Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти