Ключову роль у розвалі РФ зіграє Україна, цей шанс не можна проґавити – ексдепутат Держдуми

Україна повинна вибудувати таку систему, за якої "імперія" розпадеться, інакше все може піти за небезпечним сценарієм.

Ключову роль у розвалі РФ зіграє Україна, вважає ексдепутат Держдуми РФ/ Главред, ua.depositphotos.com

Україна повинна перемогти країну-агресорку РФ у війні та запустити процеси її розпаду. Якщо Росія не розпадеться, через певний проміжок часу вона знову становитиме загрозу для інших держав, першочергово для України.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що в росіян можуть з’явитися реваншистські настрої, як було в Німеччині у період між першою і другою світовими війнами.

За словами Пономарьова, після завершення війни санкції з Росії не будуть так швидко зніматися, тому в росіян буде досить багато проблем. З часом вони почнуть вважати наступника Путіна слабким лідером, списуватимуть усі проблеми на слабке керівництво і шукатимуть "сильну руку".

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"І рано чи пізно подібний політичний рух всередині країни виникне. І такий політичний цикл, ймовірно, і складе від 10 до 20 років", – зазначає Пономарьов.

Такого розвитку подій ні в якому разі не можна допустити, наголошує ексдепутат Держдуми РФ.

"І тут, звичайно, ключова роль в України – їй потрібно зайняти раціональну позицію, стати повноцінним гравцем, який вибудує таку систему, яка призвела б до припинення існування імперії і виникнення на її уламках нормальної цивілізованої країни", – зазначає Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що не можна просто мріяти про це – таким чином РФ не розпадеться. Потрібно підштовхнути країну-агресорку до цього.

"Якщо просто мріяти про її розпад (що я вважаю досить нездійсненним), це буде якась утопія, яка не відбудеться, і реальну можливість ми виплеснемо з водою, що призведе до сценарію, небезпечного для оточуючих", – сказав Пономарьов.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Відомий російський опозиційний політик Гаррі Каспаров раніше зазначав, що розгром ЗСУ путінської армії – шанс для Росії. А слідом за військовим неминуче і геополітична поразка, які разом створять передумови для революційних змін.

Нагадаємо, російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що після поразки у війні не виключений розпад Росії на кілька нових утворень. При цьому російський політолог провів паралель між нинішньою Росією і нацистською Німеччиною часів Адольфа Гітлера.

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