Китай різко відгвинтив від свого голосування в ООН і відмовився назвати Росію агресором

Позиція КНР в ООН абсолютно не пов'язана з телефонною розмовою голови республіки Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським, сказали у Пекіні.

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Ми проголосували за весь текст, а не за схвалення одного абзацу - Пекін / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНІАН

У Китаї заявили, що голосування в Організації об'єднаних націй за документ, у якому Росія вказана країною-агресором щодо України і Грузії, не є показником позиції Пекіна. Китайська держава не вважає РФ агресором у війні проти України. Про це заявили в представництві Пекіна в ООН.

Як повідомляє South China Morning Post, у представництві Пекіна в ООН у відповідь на відповідний запит сказали, що "позиція КНР не змінилася", і китайська держава не вважає Росію агресором.

Зокрема, минулого тижня Китай вперше проголосував за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, в якій йдеться про російську агресію щодо України та Грузії. Документ ухвалюється щорічно, а в редакції поточного року з'явилися пункти про агресивні дії РФ проти двох країн.

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У Китаї сказали, що Пекін не підтримує опис війни Росії проти України як агресію РФ.

Крім того, у Пекіні відзначили, що позиція китайців під час голосування ООН жодним чином не пов'язана з телефонними перемовинами Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським.

"Позиція Китаю з українського питання не змінилася. Ми проголосували за весь текст, а не за схвалення одного абзацу", - підкреслили в представництві Пекіна в ООН.

Нагадаємо, 26 квітня КНР на Генеральній Асамблеї ООН вперше проголосував за резолюцію, в якій Росія названа агресором.

У документі є пункт про "безпрецедентні виклики, що стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії", а також заклик "відшкодовувати шкоду, заподіяну жертвам, і притягнути до відповідальності всіх тих, хто винен у порушенні норм міжнародного права".

Телефонна розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня поговорив телефоном з главою КНР Сі Цзіньпіном. Глави держав говорили 1 годину. Зеленський сказав, що розмова була змістовною.

Сі Цзінпіьн за підсумками телефонних перемовин сказав, що має намір направити спеціального представника у справах Євразії до України та інших держав, щоб провести консультації з питань політичного завершення війни РФ проти України.

Пізніше Зеленський розповів, що Цзіньпін під час розмови відкинув можливість постачань зброї агресору Росії. Також китайський лідер, за словами Зеленського, заявив про повагу до суверенітету України. Сторони обговорили питання відновлення територіальної цілісності української держави в кордонах 1991 року.

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