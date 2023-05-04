УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Китай різко відгвинтив від свого голосування в ООН і відмовився назвати Росію агресором

Андрій Ганчук
4 травня 2023, 11:50 оновлено 4 травня, 11:50
585
Позиція КНР в ООН абсолютно не пов'язана з телефонною розмовою голови республіки Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським, сказали у Пекіні.
Китай, Росія
Ми проголосували за весь текст, а не за схвалення одного абзацу - Пекін / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНІАН

У Китаї заявили, що голосування в Організації об'єднаних націй за документ, у якому Росія вказана країною-агресором щодо України і Грузії, не є показником позиції Пекіна. Китайська держава не вважає РФ агресором у війні проти України. Про це заявили в представництві Пекіна в ООН.

Як повідомляє South China Morning Post, у представництві Пекіна в ООН у відповідь на відповідний запит сказали, що "позиція КНР не змінилася", і китайська держава не вважає Росію агресором.

Зокрема, минулого тижня Китай вперше проголосував за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, в якій йдеться про російську агресію щодо України та Грузії. Документ ухвалюється щорічно, а в редакції поточного року з'явилися пункти про агресивні дії РФ проти двох країн.

відео дня

У Китаї сказали, що Пекін не підтримує опис війни Росії проти України як агресію РФ.

Крім того, у Пекіні відзначили, що позиція китайців під час голосування ООН жодним чином не пов'язана з телефонними перемовинами Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським.

"Позиція Китаю з українського питання не змінилася. Ми проголосували за весь текст, а не за схвалення одного абзацу", - підкреслили в представництві Пекіна в ООН.

Нагадаємо, 26 квітня КНР на Генеральній Асамблеї ООН вперше проголосував за резолюцію, в якій Росія названа агресором.

У документі є пункт про "безпрецедентні виклики, що стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії", а також заклик "відшкодовувати шкоду, заподіяну жертвам, і притягнути до відповідальності всіх тих, хто винен у порушенні норм міжнародного права".

Телефонна розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня поговорив телефоном з главою КНР Сі Цзіньпіном. Глави держав говорили 1 годину. Зеленський сказав, що розмова була змістовною.

Сі Цзінпіьн за підсумками телефонних перемовин сказав, що має намір направити спеціального представника у справах Євразії до України та інших держав, щоб провести консультації з питань політичного завершення війни РФ проти України.

Пізніше Зеленський розповів, що Цзіньпін під час розмови відкинув можливість постачань зброї агресору Росії. Також китайський лідер, за словами Зеленського, заявив про повагу до суверенітету України. Сторони обговорили питання відновлення територіальної цілісності української держави в кордонах 1991 року.

Дивіться відео, в якому Кулик розповів про цілі Китаю у війні Росії проти України

Інші новини:

Генасамблея ООН новини Китаю війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Гороскоп на завтра 5 травня 2023: Ракам буде туго з фінансами, а Дівам пора на відпочинок

Гороскоп на завтра 5 травня 2023: Ракам буде туго з фінансами, а Дівам пора на відпочинок

13:14 Гороскоп
"Удар по Кримському мосту буде Рубіконом": Світан розповів, з чого може початися контрнаступ ЗСУ

"Удар по Кримському мосту буде Рубіконом": Світан розповів, з чого може початися контрнаступ ЗСУ

12:26 Україна
Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ - Світан

Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ - Світан

12:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:14

Гороскоп на завтра 5 травня 2023: Ракам буде туго з фінансами, а Дівам пора на відпочинок

12:44

Комаров у "Світ навиворіт" покаже, як живе одне з найнебезпечніших міст Колумбії

12:30

Запаморочлива оптична ілюзія: випробуй свою увагу і інтелект

12:26

"Удар по Кримському мосту буде Рубіконом": Світан розповів, з чого може початися контрнаступ ЗСУВідео

12:20

"Алку зустрічаємо з сухарем і гірчицею": росіяни викликалися на гуляючого в Парижі з дітьми ГалкінаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:00

Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ - СвітанВідео

11:50

Китай різко відгвинтив від свого голосування в ООН і відмовився назвати Росію агресоромВідео

11:46

Жінка купила в супермаркеті банку бобів, але її чекав неприємний сюрприз

11:15

Приходько показала, скільки "наїла" кілограм і анонсувала дієту - "жорсткач"

Реклама
11:13

Зеленський розпочав офіційний візит до Нідерландів: перші подробиціВідео

11:08

Військовий експерт розповів, чому удар дронами по Кремлю могли завдати партизаниВідео

10:51

Наділені потужною енергетикою і сталевим характером: жінки з цими іменами долають всі труднощі

10:45

"Все може початися вже до 9 травня": Світан пояснив, чому палають нафтобази окупантів

10:43

До останнього подиху був вірний присязі: в боях за Бахмут загинув захисник з Вінничини

10:16

Ватикан наполегливо рветься у перемовники: "Мирна місія в Україні відбудеться"

10:10

"Хочу виконати цю місію": Кіркоров зібрався віддати гроші за концерти путінським солдатамВідео

09:55

Армія України звільнить більшу частину території, Захід дав величезну кількість зброї - БлінкенВідео

09:43

Що робити, якщо у часнику жовтіють кінчики листя: як врятувати урожай

09:37

У Києві почали тестувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну атаку - The Jerusalem Post

09:08

Українці можуть на 50% підняти собі пенсії: що потрібно зробити

Реклама
09:00

Атака на Кремль була російською провокацією, щоб скасувати парад і вдарити по Києву – СвітанЕксклюзив

08:55

Окупанти розмістили на четвертому блоці Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку - МАГАТЕ

08:12

Гороскоп на сьогодні 4 травня 2023: Водоліям загрожує самотність, а Ракам потрібно бути обережнішеВідео

08:11

Росія могла інсценувати атаку на Кремль - ISWВідео

08:02

Зеленський вирушив до Нідерландів і виступить у Гаазі з промовою - NOS

07:42

На Кубані через влучання безпілотника вночі горів нафтозаводВідео

07:32

Долар "забуксував": українцям озвучили приємний прогноз до кінця тижняВідео

06:51

Вночі РФ атакувала дронами Київ, Одесу та інші міста, лунали вибухи: що відомо

06:20

Хороші росіяни перемішалися з поганимиПогляд

05:10

Жінка відмовилася називати свою дитину на честь колишнього, той тепер в сказі

04:40

У Росії скасували всі паради, Кремль почав грати у поразку - політологВідео

03:31

Чим поливати будь-які рослини для пишного цвітіння: допоможе дешевий засіб з аптечки

03:20

Навіть яйця довше варити: рецепт кращих чебуреків за 7 хвилин всього з 3 інгредієнтівВідео

02:35

"Точки вже окреслені": експерт розповів, чи вистачить у росіян потенціалу для розширення лінії фронтуВідео

02:02

Від пледів до декору: як з користю використовувати старі непотрібні футболки

01:35

Експерт спрогнозував, чи можлива довга облога Криму українською армієюВідео

00:51

Всього 1 дія принесе успіх кожному 4 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

00:15

"Обідаємо, як королі": жінка годує своїх дітей кульбабами та кропивою

03 травня, середа
23:46

Чому 5 травня нещасний день: прикмети і що не можна робитиВідео

23:15

Квартира Путіна і не тільки: стало відомо, що знаходиться в кремлівській будівлі, де був вибухВідео

Реклама
23:12

"Перестрибують трупи, щоб просунутися": офіцер ЗСУ розповів про шалені втрати РФ під БахмутомВідео

23:05

"Прийди до тями, Філя": Кіркоров спотворив свої брови і шокував росіянВідео

22:30

Проблеми у відносинах і на роботі: у 4 знаків зодіаку в травні почнеться чорна смугаВідео

22:09

Жертви моментально зросли: Зеленський зробив заяву про обстріл ХерсонаВідео

22:07

Завдання для найрозумніших: лише люди з високим IQ знайдуть помилку на зображенні лікарняної палати

22:06

Ракети Hydra-70, гаубиці та інше: США оголосили новий пакет допомоги УкраїніВідео

21:53

"Найближчими днями чи навіть сьогодні": РФ може атакувати Офіс президента України - СнєгирьовВідео

20:56

Терорист Гіркін вибухнув істерикою через удар по Кремлю і закликав Путіна "знищити Україну"Відео

20:47

Медведєв пригрозив Зеленському вбивством: в ОП вказали на його "балабольство"Відео

20:19

В Україну мчить різке похолодання: синоптик назвала, скільки триватиме холодинаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Життя
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти