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"Є чотири важливі складові": Подоляк повідомив про неминучий контрнаступ ЗСУ

6 квітня 2023, 19:58
Радник керівника Офісу президента підкреслив, що насправді можливі лише два варіанти подальшого розвитку війни.
'Є чотири важливі складові': Подоляк повідомив про неминучий контрнаступ ЗСУ
Подоляк розповів, чому не розпочинається контрнаступ ЗСУ / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Контрнаступ Збройних сил України залежить від чотирьох важливих складових. Коли всі вони зійдуться, розпочнеться операція зі звільнення тимчасово окупованих українських територій. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

За його словами, російські окупанти думали, що їхня так звана "СВО" триватиме всього кілька днів. Загарбники не очікували великого спротиву і сподівалися зробити все за "кримським сценарієм".

Подоляк підкреслив, що насправді можливі лише два варіанти подальшого розвитку війни. Або Україна виграє і поверне всі території, або програє – і тоді загарбники знищать увесь український народ. За його словами, навіть якщо все закінчиться за прикладом 2014 року з постійною та умовно сталою лінією розмежування, то в середньостроковій перспективі Україна зникне як держава.

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Тому, як зауважив радник глави Офісу президента, Україна має лише один варіант – вибити окупантів з усієї своєї території в межах контрнаступу.

Подоляк наголосив, що є чотири важливі складові контрнаступу. Коли усе зійдеться в один "пазл", тоді ця операція розпочнеться.

  • Перша складова – триває накопичення зброї та відповідної техніки для контрнаступу.
  • Друга – українські військові інтенсивно тренуються та проходять злагодження для участі у цій операції.
  • Третя – Генеральний штаб продовжує планування майбутнього контрнаступу з урахуванням усіх можливих факторів.
  • Четверта – інформаційна складова, яка впливає на психологічний стан ворога.

"Ці чотири складові поступово модеруються. Думаю, що ми вийдемо на певні дати, коли будуть вирішені певні питання", - зауважив Подоляк.

Контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

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