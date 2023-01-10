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Не попередив про те, що нападе на Україну: Китай перестав довіряти Путіну - Financial Times

10 січня 2023, 12:35
Про плани повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор промовчав. І його репутація в китайському уряді помітно погіршилася, кажуть журналісти.
Путін, Сі Цзінпін
Володимир Путін і Сі Цзіньпін / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не попереджав китайського лідера Сі Цзіньпіна про свої плани напасти на Україну. Про це повідомляє західне ділове видання Financial Times з посиланням на власні джерела в уряді КНР.

Путін нібито говорив китайському лідеру про те, що російські війська будуть відповідати, якщо українська армія почне атаку РФ. Але про плани повномасштабного вторгнення російський диктатор промовчав. І його репутація в китайському уряді помітно погіршилася. Окремі міністри навіть говорять про недовіру особисто до Путіна.

Журналісти ft відзначили, що в Китаї всерйоз допускають сценарій, за яким Росія вийде з конфлікту з Україною економічно і політично ослабленою "другорядною країною".

Також повідомляється, що заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен був знятий з посади з пониженням − через те, що він не зміг спрогнозувати війну Росії з Україною.

Китай і Росія

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова політичних радників китайської держави, писало, що Сі Цзіньпін доручив уряду посилити економічне партнерство з Росією. Пекін збирається закуповувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру.

До того керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна сподівається на збереження Україною і Росією "стриманості" в питанні війни. Він пропонує вирішити ситуацію "політичними засобами" - за допомогою переговорів. При цьому війну китайський лідер назвав "українською кризою".

Інші новини:

Сі Цзіньпін Володимир Путін новини Китаю війна Росії та України
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