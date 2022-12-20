"Ні в чиїх інтересах": Сі Цзіньпін однозначно висловився щодо війни в Україні

Китайський лідер вважає, що затягування війни в Україні не відповідають інтересам жодної зі сторін.

Сі Цзіньпін / RG

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зробив заяву з приводу триваючої війни Росії проти України.

Він вважає, що необхідно проводити мирні переговори. Таку заяву голова КНР зробив у ефірі Центрального телебачення Китаю.

Китайський лідер вважає, що затягування війни в Україні не відповідає інтересам жодної зі сторін, які в ній беруть участь.

"Китай твердо прихильний позиції сприяння переговорам про мир і вважає, що затягування і ускладнення кризи не відповідають інтересам всіх сторін", — додав Сі Цзіньпін.

Раніше повідомлялося, що Китай твердо підтримуватиме країну-агресора РФ та її диктатора Володимира Путіна у реалізації її політики, стратегічних цілей і затвердження статусу Росії в якості "великої держави" на світовій політичній арені. Пекін збирається посилити взаємодію з Москвою і вивести співпрацю на новий рівень. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

У свою чергу російський опозиціонер, політик і політолог Леонід Гозман зазначав, що заяви Китаю щодо Росії можуть бути різними, однак якщо повідомлення МЗС КНР демонструє позицію Пекіна, Путіну вдалося досягти великого тактичного успіху. Однак це сигнал про можливе перетворення РФ на китайську колонію.

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