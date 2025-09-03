Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин розмріялися про безсмертя - розмову випадково записали

Агентство Bloomberg оприлюднило запис, який зафіксував приватну розмову між лідером Китаю, Північної Кореї та Росії.

Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин обговорили безсмертя / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

У Пекіні Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і Володимир Путін обговорили тривалість життя

Сі заявив, що нині 70 років — це ще "дитина"

Путін висловив думку, що біотехнології дозволять досягти безсмертя

Під час зустрічі в Пекіні глава КНР Сі Цзіньпін з північнокорейським лідером Кім Чен Ином та лідером РФ Володимиром Путіним несподівано торкнулися теми майбутнього медицини та тривалості життя. Вони припустили, що у цьому столітті люди зможуть доживати до 150 років. Приватну розмову між лідерами оприлюднило агенство Bloomberg.

У центрі їхньої дискусії несподівано опинилася тема тривалості життя людини у XXI столітті. Сі Цзіньпін зазначив, що нині людство вже значно просунулося в цьому питанні.

"Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 ти все ще дитина", - сказав китайський лідер.

Володимир Путін підхопив тему, акцентувавши увагу на можливостях біотехнологій. За його словами, майбутнє може принести прорив у трансплантології та регенеративній медицині.

"Завдяки біотехнологіям органи можна пересаджувати безперервно, і люди зможуть жити все довше, навіть досягати безсмертя", - помріяв російський диктатор.

Сі Цзіньпін підтримав цю думку і наголосив, що за прогнозами вчених у цьому столітті існує реальний шанс досягти тривалості життя у 150 років.

Дивіться відео із приватною розмовою Путіна, Сі Цзіньпіна і Кім Чен Ина:

Розмова про безсмертя / Фото: скріншот

Розмова між Сі Цзіньпіном, Володимиром Путіним та Кім Чен Ином відбулася буквально за кілька хвилин до того, як китайський лідер вийшов із промовою, присвяченою перемозі Китаю над Японією. Одразу після виступу на центральній площі розпочався парад, де продемонстрували новітні зразки зброї, що мало підкреслити військову та політичну міць Пекіна. Під час короткої прогулянки перекладачі йшли позаду, праворуч від Сі перебував Путін, а ліворуч - Кім.

Як зазначили у виданні, тема віку та здоров’я мала особливе значення для всіх трьох лідерів, адже жоден із них досі не визначив чітких наступників. 72-річний Сі скасував обмеження президентських термінів і, за чутками, може балотуватися на четвертий строк у 2027 році. Його одноліток Путін також змінив законодавство, щоб зберегти можливість залишатися при владі у Росії. Тим часом 41-річний Кім Чен Ин прибув до Пекіна разом зі своєю донькою, що посилило припущення про її майбутню роль як можливої спадкоємиці режиму.

ШОС / Інфографіка: Главред

Саміт ШОС і парад у Пекіні - новини за темо.

Як повідомляв Главред, під час саміту ШОС російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін вкотре озвучив низку цинічних заяв щодо війни проти України та презентував власне бачення так званого "мирного плану". Тим часом у Пекіні офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь оголосив про запровадження на рік пробного режиму 30-денного безвізу для громадян Росії.

Під час зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо Путін традиційно намагався виправдати агресію, стверджуючи, що Росія начебто ніколи не мала наміру нападати. Війна в Україні, на думку російського диктатора, є лише наслідком підтримки Заходом "державного перевороту"в Києві.

Крім цього, 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні відбувся масштабний військовий парад до 80-ї річниці капітуляції Японії та завершення Другої світової війни. Сі Цзіньпін зустрів Володимира Путіна і Кім Чен Ина, після чого лідери разом піднялися на трибуну.

На параді були присутні понад 26 глав держав. Після початку параду президент США Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у змові.

