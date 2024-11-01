Вступ КНДР у війну: як такий крок вплине на рішення щодо ударів по РФ - ОП

Це питання є дуже делікатним, сказав Єрмак.

https://glavred.net/ukraine/vstuplenie-kndr-v-voynu-kak-takoy-shag-povliyaet-na-reshenie-po-udaram-po-rf-op-10610345.html Посилання скопійоване

Вступ КНДР у війну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Вступ військ КНДР вплине на рішення союзників щодо далекобійної зброї

Україна працює над вирішенням цього питання

Участь північнокорейських військ у війні проти України вплине на позицію партнерів щодо надання нашій державі далекобійної зброї для ударів по території Росії. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на полях конференції щодо Формули миру в Монреалі, передає Укрінформ.

"Чинник де-факто вступу Північної Кореї у війну проти України матиме дуже великий вплив на рішення, в тому числі щодо далекобійної зброї", - зазначив він. відео дня

За його словами, Україна продовжує працювати над вирішенням цього питання, "але воно дуже делікатне".

"Я все ж таки вважаю, що краще побачити результати застосування цієї зброї, ніж говорити про неї", - додав керівник ОП.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Відправка військ КНДР до Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американська розвідка підтвердила перебування щонайменше 8 тисяч солдатів КНДР у Курській області. Це угруповання вступить у бій найближчими днями.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що війська КНДР Кремль планує залучити до боїв безпосередньо у підрозділах армії РФ. Для цього Росія вже підготувала їм документи та форму. Таким чином пропаганда РФ видаватиме північнокорейських військових за калмиків, тувинців та бурятів.

Крім того, в Україні назвали імена трьох генералів КНДР, яких відправили як супроводжуючих до трьох тисяч військовослужбовців для надання допомоги Москві у війні проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред