"Це два безумці": Жданов пояснив, чим небезпечний союз Путіна і Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин - ще більш "відірваний", ніж кремлівський диктатор Володимир Путін.

https://glavred.net/world/eto-dva-bezumca-zhdanov-obyasnil-chem-opasen-soyuz-putina-i-kim-chen-yna-10501159.html Посилання скопійоване

Олег Жданов пояснив, чим небезпечний союз Путіна і Кім Чен Ина / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів в інтерв'ю Главреду, чим небезпечний союз Росії та КНДР для України й для світу в цілому.

"Союз Кім Чен Ина та Путіна небезпечний тим, що це два безумці. Особливо Кім Чен Ин - він більш відірваний, ніж Путін. Згадайте махання "ядерною дубиною", пуски ракет і все інше. Хоча Путін теж далеко не пішов і намагається запускати ті ж "Сармати", загрожує ядерним апокаліпсисом тощо. Тож, цих двох хлопців потрібно тримати під контролем", - вважає Жданов.

Що стосується лідера КНР Сі Цзіньпіна, то, на думку Жданова, "у них не зовсім союз, а схиляння обох перед китайським лідером".

відео дня

"Сі Цзіньпін - це все-таки їхній васал, старший. Китаю не потрібна сильна Росія - вона йому потрібна цілою, керованою та зрозумілою. Росія - хороший сировинний придаток для Китаю. Плюс згадайте карти, які публікувало китайське картографічне товариство із "споконвічно китайськими землями" (навіть формулювання Путіна використовувало в цьому випадку!). У цьому плані Сі Цзіньпіну дуже вигідно підтримати РФ, але на правах старшого брата, в жодному разі не на рівних", - пояснив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Пхеньяна Москві

Згідно з інформацією Financial Times, диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін погоджували постачання Росії боєприпасів, РСЗВ і балістичних ракет малої дальності. За це Пхеньян може отримати від Москви, наприклад, зерно, нафту і військові технології, а також тверду валюту в якості оплати.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що Північна Корея не бореться з 1953 року, і з цього періоду накопичує на складах снаряди. Передаючи їх країні-агресору Росії, Пхеньян позбавляється від надмірної кількості боєприпасів, термін зберігання яких закінчився. При цьому вони не дуже хорошої якості й можуть становити загрозу для самих російських солдатів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.