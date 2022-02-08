Київ "став" Москвою: німецький телеканал осоромився в прямому ефірі

Німецький телеканал Das Erste / скріншот

Німецький телеканал Das Erste осоромився прямо в прямому ефірі.

Кореспондентка телеканалу включалася з Майдану Незалежності, а внизу в титрах було підписано, що прямий ефір йде з Москви.

Відео з помилкою знаходиться на сайті телеканалу.

Дане відео вийшло в ефір вчора, 7 лютого.

У ньому йдеться про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва.

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Як стало відомо, під час візиту Бербок її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була скасована.

Це пояснили тим, що в графіках обох сторін відбулися зміни.

Раніше Главред писав про те, що парламентський телеканал Рада під час ефіру випадково "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Неприємний інцидент стався 11 січня.

Пізніше спікер парламенту Руслан Стефанчук відреагував на казус, який стався в прямому ефірі парламентського телеканалу Рада.

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