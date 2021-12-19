Фейл року: журналістка епічно осоромилася в прямому ефірі

Журналістка потрапила в конфуз в ефірі / скріншот

В прямому ефірі парламентського телеканалу Рада стався казус. Журналістка, яка вела репортаж, не змогла правильно вимовити назву храму і отримала два зауваження від перехожої.

Репортер перебувала біля храму Архістратига Михаїла та розповідала про заходи пам'яті Героїв Революції гідності. При цьому дівчина не змогла правильно вимовити його назву. Відео з конфузом вже опублікували в Мережі.

"Ми знаходимося біля храму Арістратега Михайла", - сказала журналістка.

"Архістратига Михаїла", - поправила її жінка.

Журналістка подякувала їй за допомогу і спробувала знову сказати назву, проте знову повторила свою помилку, нарвавшись на новий вигук небайдужої киянки.

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Нагадаємо, конфузний інцидент стався в прямому ефірі програми Ранок на телеканалі Суспільне. У той час як ведучі Віктор Дяченко та Ольга Топольницька за столом анонсували випуск новин, прибиральниця зайшла в студію і почала мити підлоги під ногами журналістів.

Ведучі спробували привернути увагу завзятою прибиральниці, проте вона продовжила завзято виконувати свої обов'язки. При цьому жінці повідомили, що йде прямий ефір, проте прибиральниця продовжила виконувати свою роботу.

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